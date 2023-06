Moni poliitikko luulee olevansa korvaamaton, ja siksi ps-edustajien temppu on tervetullut

Noin yhdeksän kymmenestä kansanedustajasta istuu joko kunnan- tai aluevaltuustossa. Näin kertoi Kuntaliiton tekemä vaalianalyysi, joka julkaistiin pian eduskuntavaalien jälkeen. Selvityksen mukaan ”kuntapuolueen” edustajien osuus nousi viime vaalien 85,5 prosentista peräti 88,5 prosenttiin. Rane Aunimo Demokraatti

Niin sanotussa kolmoisroolissa oli yli puolet edustajista eli he ovat kansanedustajia, kunnanvaltuutettuja ja aluevaltuutettuja samaan aikaan. Kansanedustajien joukossa oli huhtikuun alussa lisäksi 18 henkilöä, jotka toimivat sekä kuntapuheenjohtajistossa että hyvinvointialueen puheenjohtajistossa.

Lukemat ovat sittemmin jonkin verran muuttuneet, kun ainakin osa on tehnyt uudelleenarviointia mahdollisuuksiensa rajoista.

Yksi heistä on SDP:n Eemeli Peltonen, joka kertoi toukokuussa luopuvansa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen puheenjohtajuudesta. Syyksi hän mainitsi puheenjohtajan tehtävän hoitoon liittyvien kokousten yhteensovittamisen eduskuntatyöhön. Lyhyemmin aikatauluhaasteet.

Kaikki kunnia Peltoselle, joka malttoi painaa jarrua.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom kommentoi huhtikuussa, että trendi on ainakin osin huolestuttava, kun yhteiskunnalliset luottamustehtävät keskittyvät samoille henkilöille. Keskustelu ei ole suinkaan uusi, vaan sitä on käyty jo ennen aluevaltuustojen aikaa. Nyt sen tarve on kuitenkin kokonaan toinen, kun päätöstasoja on kolme.

PIRKANMAAN aluevaltuuston kokouksessa nähtiin tiistaina erikoinen näytelmä. Koko puheenjohtajisto meni uusiksi, koska viime vuonna tehtäviin valitut mutta nyt eduskuntaan nousseet puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) sekä varapuheenjohtajat Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps.) jättivät paikkansa. Heistä Bergbom jätti paikkansa myös valtuustossa puoluetoverinsa ja kansanedustajakollegansa Joakim Vigeliuksen tavoin.

Näytelmän teki erikoiseksi se, että kaikkia nimenomaan Bergbomin ja Vigeliuksen valtuustoero ei miellyttänyt. Arvostelijoiden joukossa olivat muun muassa SDP:n Atanas Aleksovski ja vasemmistoliiton Anna Kontula, joka Ylen jutun mukaan lohkaisi, ettei myöntäisi eroa, jos olisi diktaattori.

Valtuustoeroa arvosteltiin myös poliittisen kartan toiselta puolelta eli kyse ei ollut mistään vasemmistolänkytyksestä. Kokoomuksen Anneli Tainan mielestä aluevaltuustosta eroamiselle tulisi säätää lakiteitse yhtä tiukat rajat kuin eduskunnasta eroamiselle.

Vaikka huoli valtuuston arvovallasta olisi aito, näkemystä on vaikea ymmärtää.

Ihailemme aivan liikaa poliitikkoja, joilla näyttää olevan supervoimia ja kellossaan enemmän tunteja.

KUPLAN ulkopuolelta näkee usein selvemmin, mistä kenkä puristaa. Moni poliitikko luulee olevansa korvaamaton ja poliittinen rälssi tapaa tukea systeemin säilyvyyttä.

Puolueet hakevat potentiaalisesti osaavimpia mutta myös vetovoimaisimpia henkilöitä kaikkiin niihin vaaleihin, joita käydään, koska puolueilla on looginen motiivi menestyä. Poliitikko itsekin saattaa alkaa tuntea, että juuri hänen panostaan tarvitaan poliittisen päättämisen kaikilla portailla, vaikka aika ei tahtoisi riittää kunnolla edes yhteen. Mukanaoloa perustellaan asiantuntemuksella ja tarpeella vaikuttaa kaikkialla.

En moralisoi kenenkään valintoja, mutta kyseenalaistan järjestelmän, joka tukee yksilön kaikkivoipuuden kokemusta.

Ihailemme aivan liikaa poliitikkoja, joilla näyttää olevan supervoimia ja kellossaan enemmän tunteja. Koska Pirkanmaalla kyse on perussuomalaisista edustajista, taivumme helposti ajattelemaan ratkaisua silkkana populismina ja performanssina, vaikka ainakin Bergbom ilmoitti jo ennen vaaleja äänestäjille jättävänsä valtuustopaikkansa, jos tulee valituksi eduskuntaan.

TIEDÄMME liian monta esimerkkiä lähivuosilta myös eduskunnasta, kun ihmisten terveys on pettänyt. Ei tarvitse olla lääkäri ymmärtääkseen, että kaikkien aika ja voimat ovat rajalliset. Säätytalon hallitusneuvotteluissakin on nähty puheenjohtajatasoa myöten, kuinka väsynyt ihminen voi olla, kun päivät venyvät liian pitkiksi eikä aikaa edes ruokailulle ole.

Särähti korvaan, kun sydäninfarktin itsekin kokenut Petteri Orpo (kok.) sanoi Säätytalon hallitusneuvotteluissa, että työryhmillä on kaikki yötkin käytössä neuvotteluja varten.

Ei politiikan eikä kenenkään elämän kuuluisi olla sellaista, että tärkeitä päätöksiä on pakko tehdä öisin tai muuten äärimmilleen stressaantuneena.

– Ei pelkoja jäänyt, mutta kyllä se sillä tavalla havahdutti, että ei sitä yli viisikymppisenä ole kuolematon. Kyllä täytyy itsestään vähän parempaa huolta pitää. Elämäntapani olivat kohtuullisen hyvät, mutta lisää kuntoilua ja yleisesti vähän terveemmät elämäntavat. Enemmän unta ja joutilasta aikaa. Aina niitä voi parantaa, Orpo sanoi heinäkuussa 2021.

Tämän toivoisi olevan totta myös kesäkuussa 2023. Tarvitsemme lisää päättäjiä, joilla on aikaa ja voimia perehtyä täysillä kaikkiin niihin tehtäviinsä, joita heillä on, sekä kanttia hylätä ne, joihin aikaa ja voimia ei ole.