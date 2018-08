Monien luottamusmittarien suunta on laskeva, mutta alamäki on hyvin loivaa

Suomalaisten usko niin kansantalouden, yritysten kuin oman talouden tilanteeseen on yhä hyvin korkealla tasolla, kertovat Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n luottamusindikaattorit. Monien mittarien suunta on laskeva, mutta alamäki on hyvin loivaa.