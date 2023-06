”Monilla on tunne, että kaikki on mennyttä, mitään ei ole tehtävissä” – Nuorilla kriisipuhelimeen soittavilla miehillä aiempaa pahempi olo

Mieli ry:n kriisipuhelimeen soittavien nuorten miesten itsemurhasuunnitelmien määrä on yli tuplaantunut verrattuna kevääseen 2020, kertoo järjestö tiedotteessaan. Myös itsetuhoiset ajatukset, masentuneisuus, ahdistuneisuus ja erilaiset pelot ovat lisääntyneet nuorilla miehillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mieli ry:n mukaan monille nuorille miehille on kasaantunut ongelmia kuten opiskeluhaasteita, työttömyyttä sekä talousongelmia.

- On huolestuttavaa, että kriisipuhelimeen soittavilta nuorilta miehiltä puuttuu usein usko tulevaisuuteen ja siihen, että haasteisiin saisi muutosta. Monilla on tunne, että kaikki on mennyttä, mitään ei ole tehtävissä, sanoo puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.

Mieli ry:n mukaan konkreettinen itsemurhasuunnitelma on tämän vuoden tammi-toukokuussa ollut 37 kriisipuhelimeen soittaneella nuorella miehellä. Kolme vuotta aiemmin suunnitelma oli 17 soittaneella.

MIELI RY:n mukaan joidenkin kriisipuhelimeen soittavien nuorten miesten pahan olon taustalla on esimerkiksi kiusaamista, yksinäisyyttä tai vanhempien tuen puutetta. Myös kynnys haasteista kertomiseen voi olla naisia korkeampi.

- Naisia useammin nuorilla miessoittajilla on kokemus siitä, että heillä ei ole sosiaalista verkostoa, jolta saisi tukea vaikeassa tilanteessa, sanoo Winter.

Aiemmin nuoret naiset ovat soittaneet kriisipuhelimeen enemmän, mutta nyt nuorten naisten yhteydenotot ovat vähentyneet neljänneksen viime vuodesta.

Tammi-toukokuussa kriisipuhelimeen tehtiin lähes 167 100 soittoyritystä. Mieli ry:n mukaan näistä reiluun 35 300 soittoon pystyttiin vastaamaan.

Kriisipuhelimen suomenkielinen linja on auki vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua myös ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi, venäjäksi ja ukrainaksi. Kielilinjat ovat auki 20 tuntia viikossa.

Solmussa-chat on auki läpi kesän maanantaista keskiviikkoon klo 15-19 ja torstaina klo 15-21.