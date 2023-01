Monte avaa rallin MM-kauden kuin 50 vuotta sitten – suomalainen ykkösenä reitille 20 vuoden tauon jälkeen

Monacosta nouseville Meri-Alpeille suuntaava Monte Carlon ralli, joka ajetaan 91. kerran, avaa rallin MM-sarjan 51. kauden tulevana viikonloppuna. Pertti Knuuttila

Tänään pimeässä myöhäisillassa ajettavat kaksi erikoiskoetta nostavat jännityksen huippuunsa, kuten myös yhteensä kuuden vuorenhuipun ylitykset, niistä legendaarisin Turini, 1 607 metriä. Vuoret ja nopeasti muuttuva säätila tekevät Montesta vaikeasti ennakoitavan rallin.

Nyt keli näyttää olevan kuiva, mutta jo aamun ”mutteritestissä” eli skadedownissa ennätyksellistä yhdeksättä Monten voittoaan jahtaava ja pohja-ajan vetänyt ranskalainen Sebastien Ogier kertoi tiellä olleen jäisiä ja petollisen liukkaita paikkoja.

– Kuivaa, vähemmän märkää kuin meidän Katalonian ennakkotestissämme. Aina Montessa sää vaihtuu äkkiä. Nyt ei ole paljon lunta. Nautin ajamisesta täällä. Tilastojen valossa tulee menemään hyvin. Mutta aina kauden alussa ei tiedä onko auto parempi, kun on uusia, pieniä asioita tehty. Ei mitään vallankumouksellista. Uusi kausi alussa observointia. Minä en kyllä ajaessa huomaa muuta muutosta viime vuoden autoon kuin äänessä, heitti Toyotan osa-aikakuljettaja ja kahdeksankertainen mestari Ogier.

HALLITSEVA maailmanamestari ja Ogierin tallitoveri Kalle Rovanperä lähtee uuteen mestaruus jahtiin.

– Samanlainen on tunnelma kuin viime vuonna. Rengasvalinnat ovat vaikeat. Kun olet luottavainen autoon, olet nopea. Torstai-ilta, jos joku, jännittää. Pimeässä ja korkealla sekä kaikille uutta tietä. Autoon on tehty pieniä muutoksia. Toivottavasti kokonaisuutena on nopeampi. Ihan luottavainen olen uuteen mestaruuteen, summasi Rovanperä rallin aattona.

Hän hävisi shakedownissa Ogierille 0,3 sekuntia. Sopimustilanteeseen ei Rovanperän mestaruus tuonut muutoksia. Hänellä on edelleen tämän kauden kattava sopimus Toyotan kanssa.

Varusmiespalveluksen keskeyttänyt Rovanperä vastasi uteluun, onko tämän kauden jälkeen vuorossa intin aika, lyhyesti: ”Ken tietää” hartioita nostaen.

Tälle kaudelle täyden sarjan Hyundai-sopimuksen napanneen pieksämäkeläisen, reservin jääkäri, Esapekka Lapin mielestä Monte ei sovi hänen habitukseensa.

– En ole oikein koskaan onnistunut saamaan täältä hyviä papereita. Nyt näyttää keli hyvältä. Turinin kolme-neljä kilsaa on uutta, ei ole helppo. Erikoiskoe kakkosella vaikeaa on lopun 11 kilsaa, jota ei ole koskaan ennen ajettu. Se ei ole helppo. Aina täällä on tietyllä tavalla arpapeliä. On simppeliä, jos keli näin kuiva, luonnehti Monten haastetta Lappi.

– Autosta saatiin asvaltille hyvä kuivalle. Näkee nyt sitten miten märällä ja tuntemattomissa mutkissa pärjää. Viimeksi täällä neljäs, siinä on hyvä lähtökohta – podiumille tarvitaan jo riskejä, puhtaalla ajolla neljän, viiden joukkoon on hyvä tavoite. Thierryn (uusi tallitoveri Neuville) kanssa voi olla vaikeaa, Danin (Sordo) kanssa pitäisi ajaa kilpaa. Kauden lopussa olisi hieno olla kolmen sakissa, kaavaili Lappi.

Uuteen tiimiin siirtyminen on Lapille ollut positiivinen yllätys.

– Tiimi nauraa ja halailee. Henki on hyvä. Tiimi hoitaa täällä enemmän kuskien asioita valmiiksi. Ei ole puhuttu ainakaan vielä mitä täältä halutaan.

Uuden sopimuksen kestoa ei Lappi halua paljastaa.

– Ei ole tiimi kertonut julkisuuteen, niin en katso sen olevan minunkaan tehtävä sitä paljastaa, linjaa Lappi.

Mahdollisesta testikisasta SM-sarjan Jyväskylän talvirallissa maaliskuun alussa ei Lappi kommentoi. Eikä myöskään Rovanperä, mutta vankkoja huhuja asiasta on liikkeellä. Hyundai jatkaa Jämsässä tiimin virallisen testitiestönsä sijaintipaikkaa. Asialla saattaa olla merkitystä, sillä eräiden tietojen mukaan Jyväskylän MM-rallisopimuksesta on menossa viimeinen vuosi – ja nyt MM-sarjaan oltaisiin haluamassa todellista toista talvirallia, Ruotsin lisäksi. Tai jos siellä järjestelyt takkuavat.

ENNAKKOSUOSIKIN viittaa on soviteltu myös Hyundain kokeneen ykköskuskin, belgialaisen Thierry Neuvillen harteille. Pitkään mestaruutta hamunnut Neuville ei pidä voittoa Montesta välttämättömänä mestaruustaistoon.

– Auto on hyvä. Olen siihen tyytyväinen. Voitto täällä ei ole tärkeä, koska sen seurauksena on Ruotsiin auraajan paikka. Ja sama on tilanne Ruotsin jälkeen olla sora-auraajana Meksikon liukkailla, taktikoi Neuville.

Kovan liikkeen tälle kaudelle tehnyt M-Spotin Fordin omistaja Malcolm Wilson hankki ykköstykikseen Viron Ott Tänakin Hyundailta. Viime vuonna hybridiajan ensimmäinen voitto kirjattiin tiimin nimiin, kun osa-aikakuljettaja Sebastien Loeb kaasutti ykköseksi.

– Olen 66-vuotias enkä halua pelleillä. Viime kauden jälkeen on tärkeää, että autossa on kuljettaja, joka voi voittaa jokaisessa rallissa. Auto oli nopea jo viime kaudella. Rehellinen täytyy olla, kommentoi Wilson, joka semi-tehdastallin vetäjänä laittaa tällä kaudella jälleen munat yhteen koriin kuten vuonna 2017.

Silloin hän hankki kuljettajakseen Ogierin, joka voittikin talille mestaruuden. Nyt Tänak on samassa asemassa. Kausi näyttää, onko hänestä sateentekijäksi ja onko 2020 Montessa Hyundailla rajusti kaatanut virolainen löytänyt nopeutensa takaisin.

Kolmantena suomalaisena Monteen starttaa Sami Pajari kartturinaan Enni Mälkönen Skodan Rally2-autolla.

MM-kausi alkaa Suomen aikaa 19.30 Monacon kasinon aukiolta, kun 20 vuoden odotuksen jälkeen suomalainen lähtee avaamaan reittiä ensimmäisenä, hallitsevana maailmanmestarina. Tänään ajetaan kaksi haastavaa erikoiskoetta, yhteismitaltaan vain 40,02 kilometriä. Maaliin saavutaan sunnuntaina iltapäivällä 325,02 erikoiskoekilometrin jälkeen.