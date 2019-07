Monty Python -irrottelun Suomen ensi-ilta on jo ovella – Spamalot palaa kotiin!

Televisiohistorian parhaaksi sketsisarjaksi monissa rankingeissa nostetun Monty Pythonin lentävän sirkuksen luojat tekivät 1970-luvun alkuvuosina ensiesitetyn tv-sarjan jälkeen yhteistyötä vielä pitkään. Monty Python -laatutakeen merkeissä syntyi kolme pitkää elokuvaa, äänilevyjä, livekiertueita sekä video- ja tietokonepelejä.

Vuonna 2005 sai Broadwaylla ensi-iltansa myös Monty Python -kytkyinen teatterimusikaali Spamalot, joka pohjautuu ryhmän ensimmäiseen elokuvaan Monty Python and The Holy Grail (suomeksi latteasti Monty Pythonin hullu maailma). Python-kuusikkoon kuuluneen Eric Idlen käsikirjoittaman ja yhdessä John LePrezin kanssa säveltämän musikaalin tarinassa pistetään uusiksi eli läskiksi kuningas Arthurin pyöreän pöydän ritareiden taru. Musikaalin nimi on yhdistelmä kuningas Arthurin Camelot-linnasta ja yhdestä Monty Pythonin klassikkosketsistä, jossa ilotellaan Spamilla – meikäläistä sikanautasäilykettä vastaavalla brittiherkulla.

Seinäjoen kaupunginteatteri on ensimmäisenä Suomessa tarttunut Spamalotiin, ja esittää sen nyt Monty Pythonin juhlavuonna (viisikymppiä tulee täyteen lokakuussa) kesäproduktionaan Törnävänsaaren kesäteatterissa. Musikaalin on suomentanut Mikko Koivusalo ja sen ohjaa monipuolisena komediaosaajana tunnettu Mika Eirtovaara. Rooleissa nähdään muun muassa Juha Hostikka, Aku Hirviniemi, Anna Victoria Eriksson, Olli Rahkonen ja Pihla Pohjolainen.

Kuningas Arthurin ja pyöreän pöydän ritareiden seikkailut/sekoilut starttaavat Törnävällä ensi lauantaina 6.7. ja jatkuvat 24. elokuuta saakka.

Näyttävä Suomi-kytky

Maineikkaan elokuva-ja teatteriohjaaja Mike Nicholsin ohjaama kantaesitys kahmi peräti 14 Tony-ehdokkuutta, joista voitto tuli kolmessa kategoriassa, muun muassa parhaana musikaalina.

Monty Python -ryhmän muut elossa olevat jäsenet John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones ja Michael Palin (kuudes jäsen Graham Chapman kuoli 1989) kommentoivat Spamalotia Broadway-ensi-illan jälkeen vähän kahtalaisesti. Holy Grail -elokuvan ohjauksesta vastannut Terry Jones piti Idlen luomusta jokseenkin turhana vaikkakin viihdyttävänä, sen sijaan Cleese ja Palin olivat Python-kollegansa viritelmästä varsin innoissaan. ”Se on hulluin juttu, minkä olen koskaan nähnyt”, hehkutti Cleese, joka muuten esiintyi Broadway-kataesityksessä ääninauhalla: hän lainasi äänensä Jumalalle!

Spamlotille on Suomessa erityistilaus, sillä sen avausnumerona kuullaan Michael Palinin aikoinaan kynäilemä laulu Finland. Idle heittääkin Seinäjoen kaupunginteatterille antamassaan videotervehdyksessä, että kun hänen musikaalinsa nyt viimein nähdään Suomessakin, ”Spamalot finally comes home”. Musikaalissa laulu on tavallaan naitettu Monty Pythonin yhden kuuluisimman sketsi-idean, kalallaläpsyttelytanssin (The Fish-Slapping Dance) kanssa.

Musikaalissa kuullaan myös Pythonin elokuvista tunnetuimman eli Brianin elämän loppulaulu, sittemmin klassikoksi muodostunut Always Look on the Bright Side of Life, jonka Idle elokuvassa lauloi ikimuistoisesti ristillä riippuen.