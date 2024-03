Moskovan terrori-isku tuomittu maailmalla laajalti – Isis ilmoittautui tekijäksi

Moskovassa perjantaina tapahtunut joukkoampuminen on tuomittu useissa maissa ympäri maailmaa. Euroopan unionin edustaja kertoi EU:n olevan järkyttynyt ja kauhistunut iskuista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvalloissa Valkoisen talon kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby lähetti surunvalittelunsa uhreille, sanoen yrittävänsä saada lisää tietoa asiasta.

- Ajatuksemme ovat tämän hirvittävän ampumishyökkäyksen uhrien puolella, Kirby sanoi toimittajille.

- Kuvat (iskusta) ovat olleet kammottavia ja todella vaikeita katsoa, Kirby sanoi.

VALKOINEN talo huomautti lisäksi varoittaneensa aiemmin Venäjän viranomaisia aiemmin maaliskuussa suunnitellun terrori-iskun mahdollisuudesta, jonka kohteena olisivat joukkotapahtumat Moskovassa.

Kiinan presidentti Xi Jinping “tuomitsi iskun vahvasti” ja lähetti Venäjän presidentti Vladimir Putinille surunvalittelunsa, kertoi Kiinan valtiollinen Xinhua-uutistoimisto.

Xi sanoi Kiinan vastustavan kaikkia terrorismin muotoja ja sanoi tukevansa Venäjää sen kaikissa yrityksissä suojella kansallista turvallisuuttaan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsi iskun, ja maan ulkoministeriö kuvaili iskua X:ssä vastenmieliseksi ja peräänkuulutti tekojen syiden perusteellista selvittämistä. Myös Saksan ulkoministeriö toivoi tapahtuneen nopeaa selvittämistä ja esitti osanottonsa.

Espanjan ulkoministeriö ilmaisi viestipalvelu X:ssä solidaarisuutta uhreja, heidän perheitään ja venäläisiä kohtaan.

Italian pääministeri Giorgia Meloni tuomitsi iskun vastenmielisenä terroritekona, jota ei voi hyväksyä.

Britannian Venäjän suurlähetystö julkaisi X:ssä venäjänkielisen viestin, jossa se ilmaisee osanottonsa ja kutsuu iskua kauheaksi tragediaksi.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi Moskovan iskun “kovimmin mahdollisin sanankääntein”, kertoi hänen edustajansa Farhan Haq.

- Pääsihteeri välittää syvät osanottonsa sureville perheille ja Venäjän kansalle ja hallitukselle, Haq sanoi.

PERJANTAINA tehdyssä joukkoampumisessa kuolleiden määrä on noussut yli 60:een, sanoo tutkintakomitea venäläisuutistoimistojen mukaan.

Aiemmin oli kerrottu, että ainakin 40 ihmistä oli saanut surmansa Moskovan esikaupunkialueella sijaitsevaan konserttisaliin tehdyssä joukkoampumisessa ja sitä seuranneessa tulipalossa.

Tutkintakomitean mukaan kuolonuhrien ruumiita tutkitaan parhaillaan. Komitea varoittaa uhriluvun voivan vielä nousta.

Venäjän terveysministerin Mihail Murashkon mukaan hyökkäyksen jäljiltä on viety sairaalahoitoon 115 ihmistä. Sairaalahoitoa vaativien joukossa on viisi lasta, joista yhden tila on vakava. Loput potilaat ovat aikuisia, joista 60:n tilaa kuvaillaan vakavaksi.

Äärijärjestö Isis on ilmoittautunut joukkoampumisen tekijäksi. Isis ilmoitti lisäksi hyökkääjien vetäytyneen turvallisesti tukikohtaansa. Äärijärjestö ei ole maininnut hyökkääjien lukumäärä.