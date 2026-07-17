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Talous

17.7.2026 05:24 ・ Päivitetty: 17.7.2026 05:42

MT: Näin nopeasti maatilojen määrä vähenee Suomessa

Demokraatti / arkistokuvaa

Maatalous keskittyy yhä harvemmille ja suuremmille tiloille vuoteen 2035 mennessä, kertoo Maaseudun Tulevaisuus-lehti. Eläintilojen pitäjät ovat pessimistisimpiä tulevaisuudennäkymiinsä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vuonna 2035 Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 maatilaa, kun niitä nykyisin on noin 38 700. Tämä selviää Kantar Agrin Maatilojen kehitysnäkymät 2026-2035 -kyselytutkimuksesta, johon vastasi 5 633 maatilaa ympäri Suomea maalis-huhtikuussa 2026.

Keskipeltoala sen sijaan kasvaa tutkimuksen mukaan 58 hehtaarista noin 90 hehtaariin. Tulevaisuudessa 27 prosenttia peltoalasta on yli 200 hehtaarin tiloilla, joita arvioidaan olevan noin 2 000. Nykyisin 200 hehtaarin tiloilla on pelloista viidennes.

Tutkimuksen mukaan suurempi tilakoko kasvattaa myös tyytyväisyyttä maatalousyrittäjän työhön.

KYSELYN perusteella kasvintuotannon kannattavuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin kotieläintuotantoon. Yli puolet tiloista on viljatiloja, mutta erikoiskasvitilojen määrä on kasvussa.

Myös tilojen osakeyhtiöittäminen kiinnostaa maatilallisia, kyselystä selviää. Nykyisin noin neljä prosenttia maatiloista on osakeyhtiöitä, mutta määrä voi nousta tulevien vuosien aikana 15 prosenttiin. Puolet yli 200 hehtaarin tiloista ovat nykyisin yhtymiä tai osakeyhtiöitä, mutta vuonna 2035 osuus on arviolta jo yli 70 prosenttia.

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