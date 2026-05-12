12.5.2026 07:12 ・ Päivitetty: 12.5.2026 07:17
MTV irtisanoi jakelusopimuksen – jääkiekon MM-kisalähetyksiä ei näe Elisan kautta
MTV on irtisanonut televisiolähetystensä jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, Elisa kertoo. Osalta sen asiakkaita jäävät nyt jääkiekon MM-kisat näkemättä.
Yhtiöiden kuukausia jatkuneissa sopimusneuvotteluissa ei ole päästy lopputulokseen. Sen vuoksi noin 800 000 Suomen kotitaloutta menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville keskiviikkona, Elisa kertoo tiedotteessa. Katkaisu koskee Elisan asiakkaita, jotka ovat katsoneet suoria televisiolähetyksiä Elisan verkon kautta.
MTV:n mukaan todellinen muutoksen kohteena olevien kotitalouksien määrä on huomattavasti pienempi.
Muutos tarkoittaa, että tällä viikolla MTV:n kanavilla lähetettävät MM-jääkiekko-ottelut jäävät Elisan verkkoasiakkailta näkemättä.
ELISA PAHEKSUU MTV:n sopimuspäätöksen olevan valtion toiveiden vastainen.
Valtioneuvoston asetuksen mukaan arvokisat kuuluvat niihin kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka suomalaisten pitää voida katsoa televisiosta maksutta.
Asetuksissa ei kuitenkaan eritellä kisalähetysten jälleenjakelukanavia, joita Elisakin on.
Perinteisissä antenni-tv-talouksissa MTV:n suoria lähetyksiä voi edelleen seurata normaalisti, samoin MTV:n omien verkkopalveluiden kautta.
