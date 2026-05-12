Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

12.5.2026 07:12 ・ Päivitetty: 12.5.2026 07:17

MTV irtisanoi jakelusopimuksen – jääkiekon MM-kisalähetyksiä ei näe Elisan kautta

Demokraatti / kuvituskuvaa

MTV on irtisanonut televisiolähetystensä jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa, Elisa kertoo. Osalta sen asiakkaita jäävät nyt jääkiekon MM-kisat näkemättä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiöiden kuukausia jatkuneissa sopimusneuvotteluissa ei ole päästy lopputulokseen. Sen vuoksi noin 800 000 Suomen kotitaloutta menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville keskiviikkona, Elisa kertoo tiedotteessa. Katkaisu koskee Elisan asiakkaita, jotka ovat katsoneet suoria televisiolähetyksiä Elisan verkon kautta.

MTV:n mukaan todellinen muutoksen kohteena olevien kotitalouksien määrä on huomattavasti pienempi.

Muutos tarkoittaa, että tällä viikolla MTV:n kanavilla lähetettävät MM-jääkiekko-ottelut jäävät Elisan verkkoasiakkailta näkemättä.

ELISA PAHEKSUU MTV:n sopimuspäätöksen olevan valtion toiveiden vastainen.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan arvokisat kuuluvat niihin kansallisesti merkittäviin tapahtumiin, jotka suomalaisten pitää voida katsoa televisiosta maksutta.

Asetuksissa ei kuitenkaan eritellä kisalähetysten jälleenjakelukanavia, joita Elisakin on.

Perinteisissä antenni-tv-talouksissa MTV:n suoria lähetyksiä voi edelleen seurata normaalisti, samoin MTV:n omien verkkopalveluiden kautta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
12.5.2026
Arvio: Saako kansanmurhalle nauraa? Kevään kummajainen on tässä: israelilainen satiiri sodasta ja joukkopsykoosista
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
11.5.2026
PAM: Isommat maksut osa-aikatyötä teettäville – ”Vakipesti täysillä tunneilla käy yhä harvinaisemmaksi”
Lue lisää

Mikko Huotari

Politiikka
10.5.2026
Kansanedustajat, miten myytte sopeutustarpeet äänestäjille?
Lue lisää

Markus Leikola

Kolumnit
10.5.2026
Markus Leikola: Päättäjän kyky tuntea häpeää on demokratian turva
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU