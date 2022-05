MTV: Kuusamon Suurpetokeskuksessa on laiminlyöty eläimiä

Kuusamon Suurpetokeskuksessa on laiminlyöty eläinten huolenpitoa, MTV kertoo.

MTV:n mukaan Suurpetokeskuksessa on useasti laiminlyöty eläinsuojelulain velvoitteita ja keskuksen eläimistä on tehty eläinsuojeluilmoituksia.

Keskuksen toimintaa valvova Pohjois-Pohjanmaan aluehallintovirasto sekä Kuusamon kunnan valvontaeläinlääkäri ovat vuosien saatossa puuttuneet epäkohtiin useaan otteeseen, uutisessa kerrotaan.

Eläintarhassa on esimerkiksi lopetettu ilveksiä, koska niille ei ole ollut tarhassa tilaa. Toisilleen sukua olevat karhut on laitettu lisääntymään keskenään.

Aitausten kunto on kiinnittänyt viranomaisten huomion useasti tarkastuskäynneillä. Aitauksissa on ollut reikiä ja ne ovat olleet kaatumaisillaan, mikä on mahdollistanut eläinten karkaamisen.