Muistutus sairaanhoitopiiriltä: koronarokotukseen ensisijaisesti kotikunnassa – ”Jakelussa ei voida huomioida mökkiläisten osuutta”

Koronarokotus tulee käydä ottamassa ensisijaisesti omassa kotikunnassa eikä mökkipaikkakunnalla, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri muistuttaa.

Muistutus tästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koko maata koskevasta ohjeistuksesta on varsin ajankohtainen. Mökkikausi on nimittäin pääsemässä vauhtiin samaan aikaan, kun ikäryhmäperusteiset koronarokotukset etenevät Pirkanmaan kunnissa.

”Rokotukset jaellaan kuntiin niiden asukasmäärän ja ikärakenteen mukaisesti, eikä jakelussa voida huomioida mökkiläisten osuutta. Jos mökkiläiset hakeutuvat mökkipaikkakunnan rokotuksiin, rokotesuunnittelu vaikeutuu ja kuntien varsinaisten asukkaiden rokottaminen voi hidastua”, sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessa.

Koko väestön nopea rokottaminen on sairaanhoitopiirin mukaan valtava haaste Pirkanmaan kunnille. Sairaanhoitopiiri painottaa, että annetuista rokotusajoista on pidettävä kiinni, jotta kaikki saisivat mahdollisimman nopeasti rokotuksen.

”Rokotusajan voi perua ainoastaan pakottavasta syystä, kuten sairastumisen takia.”

Suomessa käytössä olevien koronarokotteiden annosten väli on 12 viikkoa. Siitä on THL:n mukaan tämä annosväli on erityisen tärkeä lähetti-RNA-rokotteiden (Pfizer-Biontech ja Moderna) kohdalla, koska rokotteiden riittävyyttä joudutaan jatkuvasti arvioimaan tarkoin.

”Jos lähetti-RNA-rokotteiden annosväli jostain syystä lyhentyy 12 viikon alle, valtakunnallinen ja alueellinen rokotussuunnittelu vaikeutuu. Tämä voi vaarantaa uusien rokotusten aloittamisen heillä, jotka saavat ensimmäisen annoksensa.”

”Lähetti-RNA-rokotteiden antoväliä ei voi lyhentää esimerkiksi ulkomaanmatkan takia, ellei kyse ole rokotuksen siirtämisestä vain muutamilla päivillä.”