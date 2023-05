”Mukaansatempaava kertomus Kylväjä-kommuunista” – Vuoden työväentutkimus -palkinto Harri Vanhalalle

Vuoden työväentutkimus -palkinto on myönnetty Harri Vanhalalle teoksesta Kommuuna Kylväjä: Amerikansuomalainen kolhoosi Donin aroilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kunniamaininnan sai Sirpa Puhakka teoksesta Kari Uotila: Telakan senaattori.

Palkinnot luovutettiin Työväenliikkeen kirjastossa Helsingissä tänään. Palkintoraatiin kuuluivat tänä vuonna puheenjohtajana dosentti Matias Kaihovirta sekä muina jäseninä tutkijatohtori Mikko Kemppainen, tutkijatohtori Silja Pitkänen, kotiseutuneuvos Tero Tuomisto ja YTM Elina Vainikainen. Raadin sihteerinä toimi tietoasiantuntija Alpo Väkevä.

Palkintoraadin mielestä tietokirjailija, diplomi-insinööri Harri Vanhalan kirja on mukaansatempaava kertomus amerikansuomalaisten työläisten perustamasta Kylväjä-kommuunista 1920- ja 30-luvun Neuvostoliitossa.

– Teos on taidokkaasti kirjoitettu, suurelle yleisölle suunnattu historiateos aiheesta, josta muun muassa puutteellisen lähdeaineiston vuoksi on kirjoitettu hyvin vähän, raati perustelee tiedotteessa.

VANHALA itse on kirjaa varten vieraillut kylässä ja jopa haastatellut kommuunin viimeistä suomalaistaustaista asukasta (Matti Tarhala 1944-2022).

– Vanhalan teos luo mielenkiintoisen ja otteessaan pitävän tarinan, joka kuljettaa lukijan Yhdysvaltain länsirannikolta kommuunin suunnitteluvaiheesta läpi mantereen New Yorkiin ja sieltä yli Atlantin valtameren keskelle vallankumouksen jälkeistä Neuvosto-Venäjää. Keskiössä ovat kommuunin rakentamiseen osallistuneet ja siellä asuneet henkilöt, erityisesti Vanhalan isovanhemmat Clas Collan ja Laina Paajanen, joiden vaiherikkaiden elämien selvittäminen on toiminut Vanhalalle tutkimuksen innoittajana.

Raati toteaa, että Vanhalan teos on korkeatasoinen harrastajatutkijan työ, jolla on arvoa myös historiantutkimuksen ammattilaisille. Kirjoittaja on tehnyt merkittävän tutkimustyön selvitäkseen Kylväjän syntyä sekä sen asukkaiden kohtaloita.

PALKINTORAADIN mukaan Sirpa Puhakan kirjoittama kansanedustajan ja telakan luottamusmiehen Kari Uotilan elämäkerta on ammattitaidolla tehty, kohteensa näköinen esitys.

– Teos on monella tapaa työväentutkimusta parhaimmillaan sen valaistessa monipuolisesti yhteiskuntaluokkien, työn ja politiikan näkökulmista työväenluokkaista elämää.

Kiitosta saa muun muassa se, kuinka teos kuvaa sosiaalista nousua – siitä, miten matalasti koulutettunakin voi edetä yhteiskunnan huipulle, kun on valmis tekemään työtä ja mukana on sopivasti tuuriakin.

– Konstailematon ja napakka elämäkerta ihmisestä, joka rikkoi monia lasikattoja, purki stereotyyppistä vasemmistolaisen duunaripoliitikon roolia ja kykeni tulokselliseen yhteistyöhön yli puoluerajojen, ansaitsee paikkansa työväentutkimuspalkinnon kärkijoukossa.

VUODEN työväentutkimus -palkinto jaetaan vuosittain erityisen ansiokkaalle teokselle, joka käsittelee työväestöä, sen elämää, kulttuuria, historiaa, järjestöelämää tai muuta toimintaa.

Palkinnon tarkoituksena on kannustaa ja tehdä näkyväksi työväestöön liittyvää historian-, perinteen- ja kulttuurintutkimusta. Palkinnolla halutaan myös tuoda esiin, miten työväentutkimus on muovaamassa tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskuntaa.

PALKINTO annetaan vuorovuosina akateemisen tutkimuksen kriteerit täyttävälle teokselle ja vuorovuosina sellaiselle teokselle, jonka ei tarvitse täyttää tällaisia kriteerejä. Vuonna 2023 palkinnosta kilpailivat vuosina 2021 ja 2022 ilmestyneet ei-akateemiset tutkimukset.

Palkinnon myöntää Työväenperinne ry, ja palkintoa tukevat Työväen Sivistysliitto TSL sekä ajatuspajat Kalevi Sorsa -säätiö ja Vasemmistofoorumi. Vuoden työväentutkimus -palkinnon suuruus on 1 000 euroa ja kunniamaininnan 250 euroa.