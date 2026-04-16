16.4.2026 06:08 ・ Päivitetty: 16.4.2026 06:08

Muovikassien myynti kaupoissa romahti

Arja Jokiaho

Kaupoissa myytiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä selvästi vähemmän muovikasseja kuin samaan aikaan viime vuonna, kertoo Päivittäistavarakauppa ry (PTY).

Muovikassien myynti väheni päivittäistavarakaupoissa vuodessa noin 14 prosenttia.

Esimerkiksi S-ryhmä ja Lidl nostivat viime vuonna muovikassien hintaa ruokakaupoissaan. Hinnanmuutosten taustalla on Kaupan liiton ja ympäristöministeriön vuonna 2016 solmima Green Deal -sopimus.

Sopimuksessa sovittiin tavoitteeksi, että vuoden 2025 loppuun mennessä suomalaiset ostaisivat keskimäärin korkeintaan 40 muovikassia vuodessa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

päätoimittaja: Petri Korhonen
Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

