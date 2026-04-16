Kotimaa
16.4.2026 06:08 ・ Päivitetty: 16.4.2026 06:08
Muovikassien myynti kaupoissa romahti
Kaupoissa myytiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä selvästi vähemmän muovikasseja kuin samaan aikaan viime vuonna, kertoo Päivittäistavarakauppa ry (PTY).
Muovikassien myynti väheni päivittäistavarakaupoissa vuodessa noin 14 prosenttia.
Esimerkiksi S-ryhmä ja Lidl nostivat viime vuonna muovikassien hintaa ruokakaupoissaan. Hinnanmuutosten taustalla on Kaupan liiton ja ympäristöministeriön vuonna 2016 solmima Green Deal -sopimus.
Sopimuksessa sovittiin tavoitteeksi, että vuoden 2025 loppuun mennessä suomalaiset ostaisivat keskimäärin korkeintaan 40 muovikassia vuodessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.