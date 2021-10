Murhayrityksistä epäilty mies tunnusti – uhreina vanhus ja kaksi lasta

Ruotsissa kahden lapsen ja 75-vuotiaan naisen murhayrityksestä epäilty mies on tunnustanut aiheuttaneensa uhrien vammat.

Epäillyn asianajajan Kristian Shumkovin mukaan tekoon johtaneista syistä ei voi kertoa tarkemmin, kuten ei myöskään sitä, miten teot pitäisi nimetä. Mies siis tunnustaa rikoksen, vaikka tarkemmin ei ole täsmennetty, mistä rikoksesta on kyse, Shumkov sanoi tiistaina.

Lyckselessä Pohjois-Ruotsin Västerbottenissa maanantaina tapahtuneesta teosta epäillään noin 50-vuotiasta miestä. Loukkaantuneet lapset ovat alle 10-vuotiaita.

Poliisin edustaja David Helgesson on kertonut TV4:lle, että sekä lasten että naisen vammat ovat vakavat. Poliisi ei ole pystynyt vielä kuulemaan naista.

Syyttäjä Andreas Nybergin mukaan on selkeitä merkkejä siitä, että tekojen yhteydessä on voitu käyttää yhtä tai useampia astaloita. Nyberg sanoi myös, että uhreilla on läheinen suhde epäiltyyn.