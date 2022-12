”Muutos on ollut dramaattinen tänä vuonna” – ydinvoiman suosio on noussut selvästi Ruotsissa

Ruotsalaiset ovat kuluneen vuoden aikana alkaneet arvostaa ydinvoimaa entistä enemmän, ilmenee maan energiateollisuuden teettämästä vuosittaisesta mielipidemittauksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyssä 59 prosenttia vastanneista halusi jatkaa ydinvoiman käyttöä ja tarvittaessa rakentaa uusia reaktoreita. Viisi vuotta sitten, vuoden 2017 lopulla, tätä mieltä oli vajaat 30 prosenttia.

Tämän vuoden kyselyssä vain kahdeksan prosenttia katsoi, että ydinvoimasta pitäisi luopua kokonaan. Osuus on puolittunut viidessä vuodessa.

Neljännes vastanneista halusi jatkaa nykyisten laitosten käyttöä, mutta ei rakentaa uusia.

Kyselyn teetti Ruotsin energiateollisuuden perustama tutkijaryhmä Analysgruppen.

- Muutos on ollut dramaattinen tänä vuonna, sanoi Uppsalan yliopiston tutkija ja tutkijaryhmän puheenjohtaja Mattias Lantz.

Varsinkin naisten keskuudessa on tapahtunut muutosta. Naiset ovat yhä miehiä kriittisempiä ydinvoimaa kohtaan, mutta heilläkin kriittisyys on vähentynyt selvästi. Miehistä 75 prosenttia kannatti kyselyssä lisärakentamista, kun naisten joukossa osuus oli nyt 43 prosenttia. Viime vuonna tehdyssä kyselyssä vain 28 prosenttia naisista halusi lisää ydinvoimaa ja viidesosa halusi luopua nykyisistä laitoksista.

- Sähkökriisi hallitsee mielialoja, Lantz totesi.

Kyselyyn vastasi runsaat tuhat ihmistä ja sen toteutti tutkimusyhtiö Novus.

RUOTSIN porvarihallituksen puolueet ja hallitusta tukevat ruotsidemokraatit ovat nostaneet ydinvoiman tärkeimmäksi ratkaisuksi sähköpulaan. Siitä on myös tullut vedenjakaja Ruotsin poliittisessa keskustelussa.

- Se vaatii kuitenkin pitkäaikaisia ratkaisuja. Ydinreaktoria ei rakenneta hetkessä. Kun otetaan huomioon ongelmat, joita meillä on ollut voimaloissa, on yllättävää, että kannatus jatkaa kasvuaan. Ihmiset näkevät, että tässä on ratkaistava ongelma, mutta he luottavat liikaa ydinvoiman mahdollisuuksiin ratkaista se, Lantz arvioi.

Viime aikoina energian hinnat olisivat jääneet alhaisemmiksi Ruotsin eteläosan sähköalueilla, jos siellä olisi ollut enemmän ydinvoimaa tarjolla.

Toisaalta vaikutus ei olisi ehkä ollut niin suuri kuin joskus arvioidaan, koska alueella tuntuu myös esimerkiksi Saksan korkeampien sähkön hintojen vaikutus.

Ydinvoiman vaarat eivät ole olleet näkyvästi esillä Ruotsin energiakeskustelussa, vaan esillä on pääosin sähkön hinta, Lantz arvioi. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ja taistelut ydinvoimaloiden ympärillä ovat ajoittain nostaneet esille huolia. Kyselyssä kahdeksan kymmenestä katsoi, että ruotsalaiset ydinvoimalat ovat turvallisia. Tämäkin osuus on noussut viime aikoina samalla kun ydinvoimanäkemykset ovat kääntyneet myönteisemmiksi.

Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys ydinvoimasta vuonna 1980, jolloin kansa otti kantaa ydinvoiman asteittaisen purkamisen puolesta. Ruotsin piti luopua ydinvoimasta vuoteen 2010 mennessä, mikä ei kuitenkaan toteutunut.

Ruotsissa on nyt kuusi toimivaa ydinreaktoria kolmessa laitoksessa, mutta toiset kuusi reaktoria on suljettu. Malmön lähellä sijaitsevan Barsebäckin ydinvoimalan kaksi reaktoria on suljettu, samoin kaksi Smålandissa sijaitsevan Oskarshamnin ja kaksi Göteborgin lähellä sijaitsevan Ringhalsin reaktoria.