Muuttaako Makedonia nimeään Pohjois-Makedoniaksi? – maan parlamentti äänestää tänään

Makedonian parlamentin on tänään määrä äänestää perustuslain muutoksista, jotka ovat edellytys maan nimen muuttamiselle Pohjois-Makedoniaksi.

Kreikan ja Makedonian hallitukset pääsivät sopimukseen nimenmuutoksesta kesäkuussa. Jos Makedonian nimi muuttuu Pohjois-Makedoniaksi, Kreikka ei enää torppaa maan jäsenyyttä EU:ssa tai Natossa.

Jos Makedonian parlamentin enemmistö hyväksyy hallituksen esittämät muutokset, hallitus alkaa laatia lopullista muutostekstiä, joka vielä menee parlamenttiin äänestykseen. Koko prosessi on määrä saada päätökseen viimeistään tammikuun aikana.

Nimenmuutos on herättänyt voimakasta vastustusta sekä Makedoniassa että Kreikassa. Makedoniassa syksyllä järjestetyssä kansanäänestyksessä 90 prosenttia kannatti sopimuksen hyväksymistä, mutta vain kolmasosa äänioikeutetuista kävi äänestämässä.

Kreikka on vaatinut Makedoniaa muuttamaan nimensä, koska Kreikan pohjoinen maakunta on nimeltään Makedonia.

Kreikassa sadat koululaiset ottivat tällä viikolla osaa kilpaileviin mielenosoituksiin Makedonian kanssa solmitusta sopimuksesta. Vasemmistoryhmien Ateenassa järjestämässä mielenosoituksessa kannatettiin sopimusta, Thessalonikissa kansallismielisten protestissa puolestaan vastustettiin sopimusta.

Kymmeniä kouluja on suljettu Pohjois-Kreikassa sopimusta vastustavien istumalakkojen takia. Makedoniassa puolestaan useat tuhannet oikeisto-opposition jäsenet marssivat tällä viikolla pääkaupungissa Skopjessa vastalauseena pääministeri Zoran Zaeville, joka ajaa nimenmuutosta.