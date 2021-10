Myanmarin sotilasjuntta kertoo vapauttavansa yli 5 000 ihmistä

Myanmarissa sotilasjuntta kertoo vapauttavansa yli 5 000 ihmistä, jotka on vangittu mielenosoituksista vallankaappausta vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Juntan komentaja Min Aung Hlaingin mukaan kaikkiaan 5 636 vankia vapautetaan Thadingyut-festivaalin yhteydessä myöhemmin lokakuussa.

Maassa on puhjennut helmikuisen vallankaappauksen jälkeen useita mielenosoituksia, joita juntta on tukahduttanut väkivaltaisesti. Mielenosoituksissa on saanut surmansa yli 900 ihmistä.