17.4.2026 11:57 ・ Päivitetty: 17.4.2026 11:57
Myanmarissa Aung San Suu Kyin vankeusrangaistusta lyhennettiin
Myanmarissa maan entisen pääministeri Aung San Suu Kyin vankeusrangaistusta on lyhennetty osana maan presidentin armahdusohjelmaa, kertovat oikeuslähteet.
Aung San Suu Kyi suorittaa 27 vuoden tuomiota, mutta heti ei ollut tiedossa, kuinka paljon tuomio alenee tai kuinka paljon sitä jää vielä jäljelle.
Ex-pääministeri on ollut vankilassa vuodesta 2021, jolloin sotilasjuntta kaappasi häneltä vallan. Myanmarissa järjestettiin alkuvuonna näytösvaalit, jotka armeijamyönteiset puolueet voittivat helposti.
Paikallisen tarkkailujärjestön mukaan yli 30 000 ihmistä on pidätetty poliittisista syistä vallankaappauksen jälkeen.
