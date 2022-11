Mykkänen kuittaa Mäkysen ehdotuksen T&K-verovähennyksestä – ”OK”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on valmis täydentämään T&K-investointien verotukea koskevaa lakiesitystään. Mykkänen kertoo Twitterissä keskustelleensa asiasta parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtajan Matias Mäkysen (sd.) kanssa. Simo Alastalo Demokraatti

– Jos irtiotto meistä auttaa T&K-kannustimen toteuttamista yhdessä, niin OK, Mykkänen kirjoittaa ja viittaa Mäkysen lakiesitystä koskevaan kritiikkiin ja myös siihen mahdollisuuteen, että parlamentaarinen ryhmä tekisi oman, erillisen lakiesityksensä.

Mäkynen totesi Demokraatin haastattelussa aiemmin perjantaina, että Mykkäsen tekemä T&K-aloite on puolikas ja siitä puuttuu parlamentaarisessa sovussa mukana ollut T&K-panostusten lisäämiseen perustuva verovähennys.

– Hallituksen esityksessä vähennys perustuu siihen, että yritys tekee ylipäätään T&K-toimintaa eli sillä on T&K-menoja. Ja toinen osa pohjautuu siihen, että yritys lisää niitä menoja. Siinä on siis pohjaosa ja lisäysosa eli inkrementaalinen osa. Kokoomuksen mallissa on ainoastaan tämä pohjaosa. Malli on paitsi mitoitukseltaan puolikas myös vajaa vaikutuksiltaan, Mäkynen sanoi.

Mykkänen toteaa jättäneensä ”lisäkiihdyttimen” pois, koska sitä kritisoitiin lausuntokierroksella ja sen oli tarkoituskin tulla voimaan vuosi muuta lakia myöhemmin.

– Jos yrityksen vuositason T&K-lisäykseen perustuva lisäkiihdytin halutaan mukaan lakiin jo tässä vaiheessa, puolestani sen voi lisätä valtiovarainvaliokunnassa, joka verolain muotoilee, kunhan se saadaan sinne vireille, Mykkänen kirjoittaa.

Mäkysen mukaan T&K-esitystä käsittelevä parlamentaarinen työryhmä on koolla keskiviikkona. Hän piti mahdollisena, että työryhmä tekisi asiasta oman, erillisen lakialoitteensa.