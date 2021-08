Mykkänen vaatii turvapaikkakäsittelyn keskittämistä EU:n yhteisiin keskuksiin ulkorajoille – kysyi Purralta: ”Miltä näyttäisi puolikas Espoo?

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on kokoontunut tänään eduskuntaryhmän kesäkokoukseen Tampereelle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vetosi puheensa aluksi pääministeri Sanna Mariniin (sd.), että koronapassi ja pikatestit apteekeista saataisiin nopeasti käyttöön, ettei turhaan pitkitetä suomalaisten ylivoimaisen enemmistön ahdinkoa.

– Lopputavoite on tietysti se, että kaikki rajoitukset puretaan eikä korona-passia tarvita. Mutta nyt näyttää pahasti siltä, että välivaiheen ratkaisuja tarvitaan ja syksy korona-passin kanssa olisi selvästi hyvinvoivampi kuin ilman sitä.

Tämän jälkeen Mykkänen puhui taloudesta. Hän sanoi, että valtiovarainministeriön ennusteen mukaan velan suhde bruttokansantuotteeseen nousee koko vaalikauden, seisahtuu hetkeksi 2025 tienoilla ja jatkaa kiihtyvää nousua taas sen jälkeen.

– Nykypolitiikalla velkasuhde nousisi 2040-luvulla jo 130 prosenttiin. Hallitus on viemässä Suomea velkaantumisen uralle, jolla emme omin voimin selviytyisi esimerkiksi koronakriisin tapaisesta shokista. Olemme jo tipahtaneet pohjoismaiden ryhmästä, koska meillä on pienempi työssäkäyvien osuus ja suurempi velka suhteessa talouden kokoon. Ei kai me nyt suosiolla hävitä naapureille koko turnausta hyvinvointivaltion pelastamisesta!

– Nokia-nousun tuoma verotulojen kasvu ohjattiin suurelta osin velkaantumisen vähentämiseen ja jopa velkojen lyhentämiseen. Tämän päivän vasemmisto näyttää unohtaneen, että suhdanteiden tasaaminen onnistuu vain, jos se on symmetristä eli sitä noudatetaan myös nousun hetkellä. Muuten se on tulevaisuuden pettämistä.

Mykkänen totesi, että talous on kasvamassa nopeinta tahtia vuosikymmeniin. On kiusaus käyttää verotulojen kasvu tarpeellisiin lisämenoihin, joita on aina.

Hyvät vasemmistojohtajat Marin, Andersson ja Ohisalo, jos kannatte aitoa huolta ilmastonmuutoksen vaikutuksista tuleville sukupolville, miksi ette kanna huolta niistä riskeistä, joita liittyy yli varojen elämiseen?

– Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kyllä puhuu velkavastuusta. Teot vaan ovat olleet päinvastaisia. Saarikon työnäyte puheenjohtajana oli kevään kehysriihi. Menokehykset rikottiin. Velkaa lisättiin miljardeilla. Keskusta meni kuittaamaan myös veronkorotukset, Mykkänen jatkoi.

”Tilanteen voisi kyllä korjata syyskuun budjettiriihessä, jos kanttia vaikeisiin valintoihin tällä kertaa olisi.”

Mykkänen puhui myös tieteen rahoituksesta, josta on puhuttu viime aikoina paljon.

– Hätkähdyttävää on, että viime kevään kehyspäätösten ja Saarikon budjettiesityksen myötä korkeakoulujen ja T&K:n pysyvä rahoitus laskee enemmän kuin sitä vaalikauden alussa nostettiin.

– Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoi sunnuntaina, että nämä leikkaukset saattavat olla vasta alkua. Kurvinen sanoi suhtautuvansa kehysriihen tiedeleikkauksiin stoalaisella tyyneydellä. Itse toivoisin tähän kohtaan enemmänkin pohjalaista sisua – eritoten hallituksen johtoviisikkoon, jossa tiedeleikkausten kohtalo oikeasti ratkaistaan.

Mykkänen sanoi, että koulutuksen kunnianpalautuksen saldoksi on jäämässä kunnia säästää lisää.

– Mitäpä jos tämän vaalikauden pysyvistä menolisäyksistä olisikin ohjattu korkeakouluille ja tutkimukseen reilut kaksi kolmannesta eli miljardi euroa? Miljardi on jo vajaa puolet yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vuosittaisen rahoituksen tasosta. Tämän kokoluokan valinnoilla olisi oikeasti vaikutusta. Jos vaan olisi kanttia valita sen sijaan, että luvataan kaikille vähän lisää.

– Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi eilen vastustavansa tutkimuksen leikkauksia, vaikka kuittasi ne kevään riihessä. Ohisalo sanoi myös, että hän haluaisi tieteen säästöjen sijaan ottaa lisää velkaa. Siis vielä lisää, kun keväällä menokehykset jo rikottiin ja velkaantumista kiihdytettiin miljardeilla. Jos Vihreät oikeasti haluavat pelastaa tutkimuksen säästöiltä, ainoa vastuullinen tie on etsiä tilaa menokehysten sisältä. Tilanteen voisi kyllä korjata syyskuun budjettiriihessä, jos kanttia vaikeisiin valintoihin tällä kertaa olisi.

”Järjestelmä luotiin kylmän sodan alussa.”

Mykkänen otti puheessaan kantaa myös Afganistanin tilanteeseen ja turvapaikkapolitiikkaan.

– Nyt olemme afgaanien hädän äärellä saman dilemman edessä. On oikein auttaa. Haluamme auttaa. Pitäisi auttaa kestävin ja hädänalaisimmat saavuttavin keinoin. Ei pitäisi sortua sellaisiin hyvää tarkoittaviin puheisiin, jotka tosiasiassa heikentävät kykyämme tarjota suojaa hädänalaisimmille ryhmille.

– Spontaani hakeutuminen länteen ja maahan saapumisen jälkeen haettava turvapaikka toimii, kun autetaan suppeaa määrää poliittista vainoa pakenevia ihmisiä. Järjestelmä luotiin kylmän sodan alussa. Sitä ei ajateltu miljoonien ihmisten turvapaikkahakemusten vuosittaiseen käsittelyyn.

Mykkänen jatkoi, että 2000-luvulla on käynyt niin, että puolet hakijoista ei täytä kansainvälisen suojelun kriteereitä, mutta he jäävät kielteisestä päätöksestä huolimatta pysyvästi Eurooppaan.

– Ylivoimainen enemmistö hädänalaisimmista – lapsista, äideistä, perheistä – ei sen sijaan pääse käyttämään rajojen yli itse tulemiseen perustuvia turvapaikkareittejä. Jos oikeasti haluamme heitä auttaa, painopisteen on oltava humanitaarisessa avussa, kehitysyhteistyössä ja kiintiöpakolaisjärjestelmässä.

– Tämä pätee erityisen selvästi Afganistanin hädän lievittämiseen. Hallitsemattoman turvapaikanhaun minimointi antaisi eväät sille, että Euroopan suuret maat tulisivat pohjoismaiden rinnalle auttamaan hauraimmassa asemassa olevia kiintiöpakolaisuuden kautta. Hyvä järjestelmä kohdistaisi avun aina hädänalaisimmille ja estäisi väärinkäytön.

”Hyvä. Kannatan. Mutta pihvi on tietysti sisällössä.”

Mykkänen totesi, että pääministeri Marin peräänkuulutti EVA:n Eurooppa-foorumissa viime viikolla EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää vastauksena Liettuan ja Afganistanin tyyppisiin haasteisiin.

– Hyvä. Kannatan. Mutta pihvi on tietysti sisällössä.

Mykkäsen mukaan suoraviivaisin mutta huono versio olisi turvapaikanhakijoiden jakaminen jäsenmaiden kesken etukäteen sovitulla osuudella. Se ei vähentäisi kielteisestä päätöksestä huolimatta EU:hun jäävien määrää.

– Sen sijaan askel eteenpäin olisi turvapaikanhakijoiden suojelutarpeen arvioinnin keskittäminen EU:n ulkopuolelle kiintiöpakolaisjärjestelmän tapaan ja spontaanien tulijoiden osalta viimeistään EU:n ulkorajoille.

– Liettuan tyyppisessä tilanteessa ulkorajavyöhykkeelle pitäisi perustaa EU:n rajaturvallisuusviraston johdolla turvapaikanhakukeskuksia. Niistä pääsisi eteenpäin vain oleskeluluvan kriteerien täyttyessä. Se vähentäisi perusteetta hakevien määriä. Salakuljettajalle ei kannattaisi maksaa, jos tietää, ettei oleskelulupaa todennäköisesti tule.

Mykkänen sanoi, että rurvapaikan kriteerien arviointi ulkorajakeskuksissa lieventäisi sitä valuvikaa, jonka seurauksena Euroopassa on tänään miljoonia kielteisen päätöksen saaneita, joita ei enää pystytä palauttamaan.

– Kysynkin teiltä, pääministeri Marin ja sisäministeri Ohisalo, oletteko viimein valmiita ajamaan turvapaikkakäsittelyn keskittämistä EU:n yhteisiin keskuksiin ulkorajavyöhykkeille?

– Vastaavasti Perussuomalaisten Purralta haluaisin kuulla, aiotteko EU-kriittisyyden nimissä jatkossakin vastustaa tätä, vaikka se olisi realistisin keino vähentää turvapaikkajärjestelmän lieveilmiöitä?

”Sellaisessa Suomessako Riikka Purran puolue haluaa eläkepäiviään viettää?”

Mykkänen sanoitti, ettei maahanmuutto ole joko-tai- vaan sekä-että-kysymys.

– Samalla, kun pakolaisissa on keskityttävä selkeästi hädänalaisiin, tarvitsemme työperäisen maahanmuuton voimakasta lisäämistä. Päälle tarvitsemme topakasti töihin ja opiskeluun ohjaavaa kotouttamista Suomessa asumisen alkuvaiheessa. Emme pärjää sen enempää naiivilla idealismilla kuin heittelemällä epäilyksen varjoa kaiken maahanmuuttoon vivahtavan päälle.

– Riikka Purra väitti linjapuheessaan, että 2050-luvulla Espoossa suomalaiset olisivat vähemmistössä. Tällä määritelmällä suomalaisiksi lasketaan vain osa suomen kansalaisista.

– Tulevaisuudessa joukossamme on paljon ulkomaalaistaustaisia suomalaisia. Sen näkee jo nyt vaikka vierailemalla Uudenmaan varuskunnissa. Ei siellä ulkomaalaisia palvele vaan taustaltaan moninaisia suomalaisia. Maahanmuuton tulee olla valikoivaa ja kotouttamisvaiheen ehdollisuuksien tiukkoja. Mutta sen jälkeen pysyvästi Suomessa asuvien välille ei pidä vetää ylimääräisiä viivoja vaan niitä jakolinjoja pitää pikemminkin ylittää.

Mykkänen sanoi, että niitä, jotka haluavat estää Suomen kasvun ja kansainvälisyyden, pyydän miettimään, miltä näyttäisi puolikas Espoo?

– Puolikkaat luokat kouluissa? Puolitetut ammattilaisten määrät hoitoalalla, kaupoissa tai muissa palveluissa? Elokuussa julkaistujen tuoreiden analyysien mukaan työvoimapula kerta kaikkiaan rajoittaa yrittäjyyttä, kasvua ja hyvinvointia Suomessa jo nyt. Sellaisessa Suomessako Riikka Purran puolue haluaa eläkepäiviään viettää?