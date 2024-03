Myös Stora Enso ajaa alas tuotantoaan

Metsäyhtiö Stora Enso ajaa alas Varkauden pakkauskartonki- ja sellutehtaan poliittisten lakkojen takia, yhtiöstä kerrotaan STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuotanto ajetaan alas huomisesta alkaen. Sen sijaan Stora Enson Varkauden viilupuutehtaalla ja sahalla toiminta jatkuu.

Imatran tehtailla Stora Enso on jo ajanut joitakin tuotantolinjoja alas, ja lisää linjoja on vielä tarkoitus ajaa alas.

Myös Oulussa Stora Enso on tehnyt suunnitelmia tuotannon alasajosta.

Anjalankosken tehtailla ja Joensuun Uimaharjun tehtaalla ei toistaiseksi olla ajamassa tuotantoa alas, Stora Ensosta kerrotaan.

Metsäyhtiö UPM kertoi eilen, että Kymin paperitehtaan toimintoja ajetaan alas jo tämän viikon aikana. Asiasta kertoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat.

Lehden tietojen mukaan UPM lopettaa työntekijöiden palkanmaksun heti, kun tehdas on ajettu alas ja työt ovat keskeytyneet. Työntekijät ovat pettyneitä linjaukseen, koska tavallisesti työntekijöillä on oikeus saada palkkaa seitsemältä työpäivältä, jos työn tekeminen on estynyt toisen työntekijäryhmän työtaistelun takia.

Yhtiön mukaan velvollisuutta palkanmaksuun ei ole, koska maanantaina alkaneilla lakoilla on yhteys UPM:n tehtaiden työntekijöiden työehtoihin, vaikka Paperiliitto ei ole mukana lakossa.