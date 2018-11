Mystisen säteilyn lähde selvisi – ”Tapahtumasta ei ole onneksi aiheutunut merkittävää säteilyvaaraa”

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Säteilyturvakeskus STUK tiedottavat, että SYKEn muuttosiivouksen yhteydessä marraskuun alussa päätyi metalliromulavalle vanhentunut mittalaite, joka sisälsi säteilylähteen.

Vahingon taustalla on vuosia sitten tapahtunut inhimillinen sekaannus mittalaitteiden sarjanumeroissa. Säteilylähde on 1970-luvulta peräisin olevasta maankosteus- ja tiheysmittarista, jota on käytetty aikoinaan maaperän ominaisuuksien selvittämiseen.

Asia tuli ilmi, kun laitteen aiheuttama säteily havaittiin Eurajoella romumetallin seasta. SYKE ja STUK tiedottivat asiasta 13.11.2018. SYKEn päätoimipaikka on muuttanut juuri uusiin toimitiloihin Viikkiin ja varastojen tyhjennyksen yhteydessä on toimitettu tarpeetonta tavaraa kierrätettäväksi.

SYKE on selvittänyt tapahtumia sisäisesti sekä yhteistyössä STUKin ja Suomen Nukliditekniikka Oy:n kanssa. Sisäisen selvityksen mukaan tilanteen taustalla on jo useita vuosia sitten tapahtunut erehdys mittalaitteiden sarjanumeroiden tulkinnassa ja laitteiden lukumäärässä. Säteilylähteellä ja toisella mittalaitteella on ollut toisiaan erehdyttävästi muistuttavat sarjanumeron pääteosat. Tämän vuoksi laitteet ovat sekaantuneet.

– Tapahtuma on ollut valitettava inhimillinen erehdys ja olemme siitä pahoillamme. Varastojen tyhjennys muuton yhteydessä on sujunut sillä oletuksella että kaikista laitteista on säteilylähteet poistettu suojuksistaan. Tapahtumasta ei ole onneksi aiheutunut merkittävää säteilyvaaraa, sillä laitteiden säilytys on tapahtunut asianmukaisesti suojuksissaan ja säteilylähteellistä laitetta on käsitelty vain metallilavalle siirtämisen ajan, toteaa tiedotteessa ryhmäpäällikkö Johanna Korhonen Suomen ympäristökeskuksesta.

– SYKE vastaa luonnollisesti säteilylähteen sisältäneen romun asianmukaisesta hävittämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista.