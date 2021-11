Myyjien kokema sanallinen väkivalta yhä yleistä – Ollaan ihmisiksi -kampanja käynnistyi

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin Ollaan ihmisiksi -kampanja herättelee kuluttajia miettimään omaa rooliaan myyjien ja muiden asiakaspalvelutyötä tekevien työhyvinvoinnin edistämisessä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tänään käynnistyvä viestintäponnistus ajoittuu joulusesonkiin.

– Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja suurin nuorten työllistäjä. Haluamme, että kauppa on turvallinen ja viihtyisä työpaikka. Työnantajille kyse on myös henkilökunnan turvallisuudesta eli työsuojelusta sekä laajemmassa kuvassa vastuullisuudesta, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo tiedotteessa.

Kaupan liitto ja PAM käynnistivät ensimmäisen kerran Ollaan ihmisiksi -kampanjoinnin jo vuoden 2017 lopussa. Niiden mukaan valitettavan moni kaupan alan ammattilainen joutuu kuitenkin edelleen kohtaamaan työssään epäasiallista käytöstä.

– Myyjien kokema sanallinen väkivalta ja epäasiallinen käytös on edelleen yleistä. Kampanjan viesti ei valitettavasti ole vanhentunut – päinvastoin, PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä toteaa.

Liitot suosittavat ottamaan leppoisaa joulun henkeä mukaan kauppa-asioinnille.

– Kunnioitetaan asiakaspalvelussa tehtävää työtä ja osaamista. Positiivista kierrettä syntyy, kun työntekijät voivat hyvin ja asiakas saa positiivisen palvelukokemuksen, liitoista viestitään.

Kaupan liiton ja PAMin kampanja näkyy muun muassa sosiaalisessa mediassa ja myymälöissä. Kampanjan Facebook-osoite on @ollaanihmisiksikaupassa. Sosiaalisessa mediassa ovat käytössä kampanjatunnisteet #ollaanihmisiksi, #vänligtbemött ja #letsbehave.