”Näemme nytkin jatkuvasti törkeitä esimerkkejä” – PAMin puheenjohtaja puolusti kiivaasti työehtosopimuksia

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen varoittaa hallitusneuvottelijoita, että työmarkkinoiden perusasioiden kuten yleissitovuuden romuttaminen altistaisi maahanmuuttajat hyväksikäytölle.

Rönni-Sällinen puhui Tampereella Laikun lavan vapputilaisuudessa.

Hän totesi, että jos hallitus ratkoo työvoimapulaa maahanmuutolla, pitää muuttajille olla tarjolla kokonainen elämä – riittävä palkka ja kunnolliset työehdot.

– Me emme halua yhteiskuntaa, joka rakentuu kaksille tai kolmille työmarkkinoille ja työntekijöiden riistämiselle. Siksi tarvitaan edelleen yleissitovuutta ja oikeutta kollektiiviseen sopimiseen.

Rönni-Sällinen muistutti yleissitovuuden takaavan, että työehtosopimuksen alalla kaikissa yrityksissä on noudatettava sopimuksen minimejä. Kokoomus oli ennen vaaleja valmis laajentamaan paikallista sopimista niin, että palkoista voitaisiin sopia paikallisesti myös yleissitovat työehtosopimukset alittaen ja jopa suoraan työnantajan ja työntekijän välillä.

– Näemme nytkin jatkuvasti törkeitä esimerkkejä siitä, miten oikeuksistaan tietämättömiä työntekijöitä hyväksikäytetään. Lääke tähän on valvonnan ja tiedon lisääminen. Ei se, että laillistetaan työehtosopimusten noudattamatta jättäminen.

Hän painotti, että oikeus sopia yhdessä eli kollektiivisesti työehdoista, on luotu takaamaan työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa työehtoihinsa.

– Sen murentaminen on työnantajan yksipuolisen päätösvallan lisäämistä ja sanelupolitiikan mahdollistamista.

RÖNNI-SÄLLINEN arveli, että kohtaanto-ongelmaan haetaan varmasti ratkaisuja hallitusohjelmassa. Hänen mukaansa on kaksi piirrettä, jotka yhdistävät useimpia kohtaanto-ongelma-ammatteja. Ne ovat epätyypilliset työsuhteet ja matalapalkkaisuus.

– Ennen kuin kirjaatte ratkaisuiksi ongelmaan ansioturvan lyhennyksen ja porrastuksen, kehotan miettimään, ovatko ne ratkaisuja epätyypilliseen työhön tai matalaan palkkaan. Voin myös vastata. Eivät, sitä ne eivät ole. Heikentämällä ansioturvaa ei ratkaista ongelmaa, vaan luodaan uusia. Köyhyys lisääntyy, ihmiset voivat huonosti ja toimeentulotukimenot kasvavat.

Työllistymisen kannalta tehokkainta olisi saada oppia uusiin tehtäviin vanhan osaamisen päälle, Rönni-Sällinen totesi.

– Se vaatii vankkaa pohjaa, jonka päälle voi rakentaa. Esitys ammatillisten tutkintojen lyhentämisestä kahteen vuoteen yleissitovat aineet pois tiputtamalla on surkea. Se laskisi suomalaisten osaamistasoa ja heikentäisi työntekijöiden jatko- ja muuntokoulutuskelpoisuutta. Tämän kirjauksen ottaminen hallitusohjelmaan olisi vuosikymmenten loikka. Loikka taaksepäin.

PAMIN puheenjohtaja muistutti myös, että merkittävintä asia koko elinaikanamme on maapallon lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen ja monimuotoisuuden säilyttäminen.

– Meillä ihmiskuntana on vielä hetki aikaa tehdä tarvittavat toimet, mutta meillä on kiire. Siirtymän pitää olla oikeudenmukainen ja reilu kaikille. Kaikilla tulee olla mahdollisuus työhön ja toimeentuloon. Tämän on oltava tulevan hallituksen ykkösprioriteetti.