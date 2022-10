Näin alkoi kuluttajien sähkönsäästö syksyllä: -13,5 % vuoden takaisesta

Keskikulutuksen vähentäminen on tehokkain ja paras tapa laskea sähkön hintaa, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

KULUTTAJAT ovat vähentäneet sähkön käyttöään syksyn koittaessa peräti 13,5 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Energiateollisuus. Järjestön mukaan kuluttajat aloittivat sähkön säästämisen elokuussa, jolloin sähkön hinta nousi korkealle.

Syyskuussa sähkönkulutus oli samalla tasolla kuin kesäkuussa, jolloin oli valoisaa ja lämmintä.

Teollisuuden sähkönkäyttö väheni syyskuussa yli neljä prosenttia vuoden takaisesta. Kokonaisuudessaan vähenemä on siten runsaat yhdeksän prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi, että vähenemä on niin suuri, että sitä ei voi selittää lämpötiloilla tai suhdanteilla.

- Syyn täytyy olla sähkön hintoihin ja riittävyyteen liittyvässä keskustelussa. Sähkönkäyttäjät ovat tehneet paljon vähentääkseen sähkönkäyttöä ja helpottaakseen sähkölaskujensa nousua, Leskelä sanoo torstaina julkistetussa tiedotteessa.

Hänen mukaansa keskikulutuksen vähentäminen on tehokkain ja paras tapa laskea sähkön hintaa.

- Yhä useampien kuluttajien siirtyminen pörssisähkön käyttäjiksi on lisännyt kysyntäjoustoa, mikä on hyvä asia myös sähköjärjestelmän kannalta. Nyt täytyy toivoa, että suuntaus jatkuu ja sähkön hintaa saadaan laskettua jatkossa vielä enemmän, Leskelä huomauttaa.

SÄHKÖN nettotuonti laski 69 prosenttia vuoden takaisesta. Lukema on suurempi kuin Venäjän keväällä päättyneen sähköntuonnin osuus oli.

Tuonnin väheneminen on ollut mahdollista siksi, että kotimainen sähkön kysyntä on vähentynyt ja samaan aikaan on saatu lisää kotimaista tuotantoa. Tuulivoimaa valmistuu jatkuvasti lisää, ja myös Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori on aloittanut sähköntuotantonsa.

Teollisuudessa noin prosenttiyksikkö supistumisesta johtuu Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisesta viime syksynä. Loppuosa johtuu teollisuuden tarpeesta tehostaa energiankäyttöä ja laskea siten tuotantokustannuksiaan.