Näin Auli Hänninen vastaa Sini Karjalaisen kirjoitukseen: Toimiva ansioturva on YTK:n tehtävä

Demokraatissa julkaistuun JHL:n Sini Karjalaisen kirjoitukseen oli päässyt pujahtamaan muutamia virheitä, kirjoittaa YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen. Auli Hänninen

Tosin kirjoituksen otsikon (“YTK:n märkä uni”) nähtyäni ilahduin, kun kuvittelin, että Karjalainen ottaa kantaa YTK:n todelliseen märkään päiväuneen, eli siihen, että saisimme ansioturvan maksamisen lisäksi auttaa jäseniämme uuden työpaikan löytämisessä. Tämän me todellakin haluaisimme toteutuvan ja olemme erittäin iloisia, että hallitusohjelmassa on tätä koskeva kirjaus.

Työllistymisen tukeminen tulee olemaan entistä tärkeämpää, jos hallituksen suunnittelemat työttömyysturvan kiristykset toteutuvat. Ne ovat työttömän näkökulmasta kovia kiristyksiä, jolloin uuden työpaikan löytäminen entistä nopeammin pienentäisi kiristyksistä johtuvaa taloudellista ahdinkoa.

KARJALAISEN tekstissä toistuu usein esiintyvä harhaluulo siitä, miten työttömyyskassat toimivat. Aivan perusasiat työttömyyskassojen toiminnasta ovat nämä: 1) Työttömyyskassat toimivat työttömyyskassalain mukaan ja Finanssivalvonta valvoo kassojen toimintaa. 2) Työttömyyskassa ei saa tehdä muuta kuin maksaa jäsenilleen ansioturvaa. 3) Ansioturvaa ei voi maksaa mikään muu organisaatio kuin työttömyyskassa. Ammattiliitoilla on siis eri tehtävät.

Niinpä Karjalaisen tekstissä nostama ajatuksemme siitä, että olisimme vaikuttamassa siihen, minkälaiseksi työlainsäädäntö mahdollisesti muuttuu tämän hallituksen aikana, ei pidä paikkaansa. Sen sijaan YTK on jo yli 30 vuoden ajan menestyksellisesti keskittynyt siihen, miten jäsenet saavat työttömyyden aikana ansioturvan mahdollisimman tehokkaasti ja hyvän palvelun kautta.

Onnistumisestamme kertoo se, että YTK Työttömyyskassassa on jäseniä jo yli 520 000, eli noin joka neljäs työssäkävijä on YTK:n jäsen. Jäsenmäärä on kasvanut joka vuosi viimeiset 30 vuotta. Kasvu on tapahtunut erityisesti suosittelun kautta: tyytyväiset jäsenemme kertovat meistä eteenpäin.

MITÄ tulee YTK:n hallitukseen, johon Karjalainen myös viittasi, joudun muistuttamaan työttömyyskassalain velvoittavuudesta.

Finanssivalvonta on ohjeissaan kassoille kiinnittänyt huomiota myös hallituksen kokoonpanoon. Hallitukselta edellytetään laajaa osaamista, koska yli 500 000 henkilön ansioturvaa pyöritettäessä vastuullamme on hyvin monenlaisia tehtäviä.

Työttömyyskassan hallituksen onkin ymmärrettävä mm. henkilöstöhallinnosta (200 työntekijää), taloudesta ja sijoittamisesta (pyöritämme noin 800 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 100 miljoonan euron tasoitusrahastoa), tietojärjestelmistä (kaiken perusta maksatuksessa ja asiakastiedossa), viestinnästä (neuvonta ja ohjeistukset), juridiikasta (valvonta ja toiminnan lainmukaisuus). Olen hyvin ylpeä osaamisestamme kaikille näillä alueilla. Ei ole ollenkaan huono asia, että myös hallituksestamme löytyy osaamista näiltä osa-alueilta.

YTK Työttömyyskassa tulee tulevaisuudessakin hoitamaan sille laissa määrätyt tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Toivottavasti näihin tehtäviin tulevaisuudessa kuuluu myös jäsenten tukeminen työllistymisessä.

Kirjoittaja on YTK:n toimitusjohtaja.