Näin EU ja Turkki reagoivat Venäjän tilanteeseen

Michel kirjoittaa tviitissään, että tilanne on ”selvästi” Venäjän sisäinen asia. Hän toteaa myös, että EU:n tuki Ukrainalle ja presidentti Volodymyr Zelenskyille on horjumaton.

VENÄJÄN presidentti Vladimir Putin on saanut ”täyden tuen” virkaveljeltään Turkista Wagner-palkkasotilaiden kapinan nujertamiseen, ilmoittaa Venäjän presidentinhallinto. Putin ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan keskustelivat tänään puhelimitse.

Kremlin mukaan Putin antoi puhelussa tietoja maan tilanteesta aseelliseen kapinayritykseen liittyen. Presidentinhallinnon mukaan Turkin presidentti ilmaisi täyden tukensa Venäjän johdon toimille.

TSHETSHENIAN johtaja Ramzan Kadyrov ilmoitti lauantaina lähettäneensä tshetsheeniyksiköitä Venäjän jännitteisille alueille taistelemaan Wagner-joukkojen kapinayritystä vastaan.

Kadyrov, joka on Putinin uskollinen liittolainen, sanoi viestikanava Telegramissa lähettäneensä presidentin tueksi sekä Tshetshenian puolustusministeriön että kansalliskaartin taistelijoita. Kadyrovin mukaan kapina täytyy kukistaa, tarpeen vaatiessa kovin keinoin.

