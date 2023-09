Näin Eva Biaudet kommentoi perjantain äänestyksiään: ”Aion nojata siihen hyvin monessa asiassa”

RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet äänesti tänään hallituksen luottamuksen puolesta eduskunnassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ministerien Riikka Purraa ja Wille Rydmania koskevissa luottamusäänestyksissä hän sen sijaan äänesti tyhjää.

Biaudet perusteli medialle ensin hallitukselle antamaansa puoltoääntä.

– Itse ajattelen, että se oli tämä rasisminvastainen ohjelma tai tiedonanto, joka kuitenkin mielestäni hyvä tulos siitä, että RKP on oikeasti taistellut näiden asioiden puolesta ja haluan, että se myös sitoo tässä hallituksen tulevassa työssä ja aion nojata siihen hyvin monessa asiassa. Siinä mielessä sillä on merkitystä, että vaikkakin voin sanoa, että ehkä tämä keskustelu ei antanut kyllä hirveän paljon tukea sille, että ihan kaikki hallituspuolueet ovat niin sitoutuneet siihen sisältöön tai haluaisivat käsitellä rasisminvastaisuutta riittävällä vakavuudella.

Henkilöäänestyksissä Biaudet sanoo halunneensa ”markkeerata”, että on vaikea tuntea luottamusta siihen, että Purra ja Rydman esimerkiksi kunnioittaisivat rasisminvastaista työtä.

– Mielestäni he eivät myöskään itse myötävaikuttaneet, että olisi voinut ottaa mitään muuta (kantaa)…

Siihen, tuleeko Biaudet´lle seuraamuksia tyhjän äänestmäisestä omalta ryhmältään, hän vastasi, että sitä pitää kysyä ryhmältä.

– Me olemme tietenkin käyneet keskusteluja. Tietenkin ryhmä on käynyt kanssani keskusteluja koko kesän, me käymme jatkuvasti keskustelua ja olemme nytkin käyneet.