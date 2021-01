Näin Joe Bidenin presidenttikauden alkamista juhlistettiin – show päättyi Washingtonissa ilotulitukseen

Yhdysvalloissa Joe Bidenin presidenttikauden alkamista juhlistettiin näyttävällä tv-konsertilla torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Celebrating America -nimisessä (Juhlitaan Amerikkaa) ohjelmassa esiintyi useita nimekkäitä muusikoita ja näyttelijöitä. Inserteissä muistettiin muun muassa koronaepidemian etulinjassa taistelevia terveydenhuollon työntekijöitä ja opettajia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tuore presidentti sekä varapresidentti Kamala Harris molemmat pitivät omat lyhyet puheensa esitysten ja inserttien välissä Washingtonin kongressitalolla.

– Näette tänä iltana tavallisia amerikkalaisia tekemässä poikkeuksellisia asioita. Näin juhlistamme Amerikkaa ja kunnioitamme ja edustamme Amerikkaa meidän kautemme aikana, Biden sanoi.

Biden mainitsi puheenvuorossaan jälleen virkaanastujaispuheessaan esillä olleet demokratian ja yhtenäisyyden teemat sekä ylläpiti toiveikkuutta vaikeista ajoista selviämisestä.

– Kuten sanoin aiemmin tänään, olemme oppineet jälleen, että demokratia on arvokasta. Ja teidän ansiostanne demokratia on voittanut. Siksi halusimme, että meidän virkaanastujaisissa ei ole kyse meistä, vaan kyse teistä, amerikkalaisista ihmisistä, Biden sanoi.

Myös Harris korosti puheenvuorossaan toiveikkuutta ja yhtenäisyyttä sekä mainitsi kansalaisoikeuksien puolesta taistelleita.

– Jopa pimeinä aikoina me emme ainoastaan unelmoi, me teemme. Me emme ainoastaan näe, mitä on ollut, vaan näemme mitä voi olla, Harris sanoi hymyillen.

Tom Hanks juonsi, Bruce Springsteen avasi show’n

Myös entiset presidentit Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton vierailivat lähetyksessä yhteisellä puheenvuorolla. Presidentit puhuivat kansalaisten yhteistyön ja toistensa ymmärryksen puolesta ja toivoivat ihmisten puhaltavan enemmän yhteen hiileen.

– Jos amerikkalaiset rakastaisivat naapureitaan, kuten haluaisivat itsensä tulla rakastetuksi, jakautuminen yhteiskunnassamme loppuisi paljolti, Bush sanoi.

Entiset presidentit toivottivat lopuksi onnea Bidenin kaudelle.

Näyttelijä Tom Hanksin juontaman puolitoistatuntisen show’n avasi rock-legenda Bruce Springsteen kongressitalon portailla Washingtonissa. Kongressitalolla esiintyivät myös esimerkiksi John Legend ja Katy Perry.

Lähetyksessä oli myös useita musiikkiesityksiä eri puolilta Yhdysvaltoja. Konsertissa nähtiin muun muassa Jon Bon Jovi ja Justin Timberlake.

Show päättyi Washingtonissa ilotulitukseen, jota presidenttipari seurasi Valkoisesta talosta.