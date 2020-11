Näin julistamisvyöry eteni läpi amerikkalaismedian – toimittaja listasi tarkat kellonajat

Tämä ratkesi, kun kävi selväksi, että Biden on saamassa Pennsylvanian ratkaisevat 20 valitsijamiestä.

Ensimmäisenä julistuksen Bidenin presidenttiydestä antoi uutiskanava CNN. Tästä kului 55 sekuntia, kun asialla oli NBC.

Tämän jälkeen mukaan tulivat AP, CBS, ABC ja lopulta myös konservatiivinen Fox News noin 16 minuuttia CNN:n jälkeen.

Addendum to this: The @AP's main account tweeted out the call at 11:28, but it went out on the wire at 11:26.

— Brian Stelter (@brianstelter) November 7, 2020