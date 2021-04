Näin Jussi Saramo kommentoi puoliväliriihen kuumaa perunaa: ”Jopa heikentäisi työllisyyttä”

Hallituksen puoliväliriihi on alkanut aamupäivästä Helsingin Säätytalolla. Ministerit esittivät medialle alustavia näkemyksiään Säätytalon portailla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Opetusministeri Jussi Saramolta (vas.) tiedusteltiin puolueen kantaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Etenkin keskustalla on halua saada siihen muutosta.

– Meillä on paljon parempia keinoja lisätä työllisyyttä kuin ansiosidonnaisen porrastaminen.

Saramo sanoi, että porrastaminen kuulostaa sinänsä hyvältä, että siirretään sieltä työttömyyden lopusta sen alkuun rahaa.

– Mutta käytännössähän, kun se tapahtuu järjestelmätasolla eikä yksilötasolla, kun sinne ei tule lisää rahaa, me otetaan siltä porukalta, joka kaikkein vaikeimmin työllistyy näinä aikoina kun suljetaan paperitehtaita, Saramo kuitenkin kritisoi porrastamista.

Hän jatkoi, että on paljon ihmisiä, jotka eivät saa varsinkaan pandemiaoloissa mutteivät normaalioloissakaan työtä rakennemuutosalueella. Myös ikääntyneiden on vaikea löytää työtä ja on suoranaista ikäsyrjintää. Myöskään työttömän koulutus ei välttämättä vastaa työmarkkinakysyntää.

– Meillähän aivan ylivoimainen valtaosa ihmisistä työllistyy hyvin nopeasti normaalioloissa, kun ei ole koronakriisi päällä. Porrastaminenhan itse asiassa jopa heikentäisi työllisyyttä, jos se tehtäisiin näin, Saramo sanoi.

Mitään totaalisen lopullista kantaa Saramo ei kovasta kritiikistään huolimatta ottanut ansiosidonnaiseen puuttumiseen:

– Kyllä tässä kaikki on varmaan pöydällä. Kaikki puolueet tuovat erilaisia keinoja. Minä olen ihan vakuuttunut, etukäteen kun olen katsonut, että meillä on kaikki eväät saada riittävät työllisyysluvut kyllä kasaan.