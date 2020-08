Näin koronan toinen aalto koettelee ympäri Eurooppaa – Koillis-Espanjassa tilanne on karkaamassa käsistä

Koronaviruspandemian toinen aalto jatkoi keskiviikkona leviämistään Euroopassa.

Samalla tuli ilmi myös lisää pandemian mukanaan tuomia taloudellisia tuhoja, kun Britannian valtiovarainministeriö ilmoitti, että maa on virallisesti talouslaman kourissa ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen.

Britannian bruttokansantuote supistui yli viidenneksellä vuoden toisella neljänneksellä, mikä on surkeimpia lukuja koko Euroopassa. Maan valtiovarainministeriön mukaan syöksy on ollut ennätyksellisen jyrkkä.

Aragonin maakunnassa Koillis-Espanjassa toinen aalto on ryöstäytymässä käsistä. Viimeksi kuluneen viikon aikana maakunnassa on rekisteröity 270 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti, mikä on eniten Espanjassa.

Viruksen seurauksena on kuollut 32 ihmistä ja liki 250 on joutunut sairaalaan.

Aragonin maakunnan pääkaupunkiin Zaragozaan alettiin keskiviikkona rakentaa koronapotilaille kenttäsairaalaa keskussairaalan parkkipaikalle, koska sairaalapaikat alkavat loppua.

Belgiassa määräystä pakollisesta kasvomaskin käytöstä on laajennettu, kertovat viranomaiset. Maskia on nyt käytettävä 19:ssä Brysselin alueen kunnassa.

Norja lisäsi punaiselle listalle kuusi Ruotsin aluetta.

Maskin käyttö on ollut pakollista useimmissa suljetuissa julkisissa tiloissa jo viime kuun puolivälistä saakka kaikille yli 12-vuotiaille. Nyt määräystä laajennettiin, koska rajapyykkinä pidetty päiväluku, 50 uutta tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti, ylittyi.

Brysselin aluehallinnon mukaan maskia on pidettävä julkisissa tiloissa ja sellaisissa yksityisissä tiloissa, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Poikkeuksena maskipakosta listataan henkilöt, joiden terveydentila estää maskin käytön, sekä tietyt urheilulajit. Määräys ei toistaiseksi koske Belgian muita alueita, Flanderia ja Valloniaa.

Norja lisäsi punaiselle listalle kuusi Ruotsin aluetta, joista matkustavien täytyy pysyä karanteenissa 10 päivän ajan saavuttuaan Norjaan. Listalle päätyivät Itä-Götanmaan, Örebron, Värmlannin, Uppsalan, Taalainmaan sekä Blekingen seudut.

Norjan kansanterveysviranomaisen mukaan näillä seuduilla koronatartunnat ovat nousseet merkittävästi viimeisen kahden viikon aikana.