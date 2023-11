Näin Mari Rantanen tulkitsee rajakriisin juridiikkaa: täyssulku on yhä mahdollinen ratkaisu

Sisäministeriö on vastannut illalla Iltalehden tekemän uutisen kautta syntyneeseen keskusteluun siitä, onko koko itärajan sulkeminen mahdollista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ei päivällä kommentoinut asiaa medialle eduskunnassa.

Sisäministeriön tiedotteessa kerrotaan nyt sisäministerin korostavan, että tarvittaessa koko itärajan sulkeminen on mahdollista.

Sisäministeriön tiedote ei vastaa suoraan Iltalehden uutisessa mainittuihin ja hallituksen muistiossa esiteltyihin EU-oikeudellisiin ongelmiin, joiden katsotaan käytännössä estävän itärajan sulkemisen kansainvälistä oikeutta rikkomatta. Muistiossa on esimerkiksi käyty läpi EU:n oikeuskäytäntöä muiden Euroopan maiden rajaratkaisuissa.

”EIT:n ratkaisukäytännöstä on pääteltävissä, että jäsenvaltio ei voi Euroopan ihmisoikeussopimusta noudattaen kokonaan estää mahdollisuutta kansainvälisen suojelun hakemiseen, vaikka kyseessä olisi hybridivaikuttamisen tilanne”, muistiossa esimerkiksi todetaan. Tässä yhteydessä muistiossa viitattiin muun muassa Puolan toimiin, joiden avulla pyrittiin tosiasiassa estämään kansainvälisen suojelun hakemusten esittäminen Puolan ja Valko-Venäjän rajoilla. Toimien katsottiin rikkoneen palautuskieltoa ja joukkokarkotuksen kieltoa.

Rantanen on myös kirjoittanut iltapäivällä viestin viestipalvelu X:ään. Siinäkin hän sanoo, ettei rajapäätöksen muistiossa todeta, ettei itärajaa voida sulkea kokonaan.

– Muistiossa ei näin sanota eikä itärajan täyssulkuun oteta muistiossa kantaa laisinkaan, Rantanen muun muassa kirjoittaa viestissään.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) sanoi tänään eduskunnassa toimittajille, että hallituksella oli erilainen käsitys siitä, että itäraja voitaisiin sulkea kokonaan turvapaikanhakijoilta.

– Eduskunnan tahto 2022 kesällä oli se, että jos kansallinen turvallisuus on vakavasti uhattuna, muun muassa välineellistetyn maahanmuuton myötä, niin silloin voidaan koko raja sulkea, turvapaikanhaku keskittää muualle. Tämän mukaan me hallituksessa tämä ajatellaan ja näin me jatkossakin tämä ajatellaan, Orpo lausui.

Sisäministeriön tiedotteessa sanotaan, että rajavartiolain 16 §:n mukaan valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen tai rajoittaminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Lisäksi valtioneuvosto voi keskittää kansainvälisen suojelun hakemisen yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos kyse on lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai tiedosta tai perustellusta epäilystä, että maahantulo on vieraan valtion tai muun toimijan vaikutuksesta tapahtuvaa.

Myös tiedotteessa sanotaan, että valtioneuvoston 22.11.2023 tekemän itärajaa koskevan päätöksen perustelumuistiossa ”ei oteta kantaa koko itärajan sulkemiseen, koska sitä ei päätöksessä käsitelty”. Siten muistiossa ei sisäministeriön mukaan myöskään arvioitu, ”mitä mahdollisuuksia koko itärajan sulkemiselle missäkin tilanteessa olisi”.