Näin Orpo kommentoi SDP:n puheenjohtajan vaihtumista: ”Se jää nähtäväksi”

SDP:n puheenjohtaja vaihtui viikonloppuna Jyväskylän puoluekokouksessa, kun Antti Lindtman valittiin seuraamaan Sanna Marinia. Johannes Ijäs Demokraatti

Kansanedustajat eri puolueista onnittelivat tänään Lindtmania eduskunnan käytävillä. Näin teki myös kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo (kok.).

– Tunnetaan pitkältä ajalta. Minun mielestäni tullaan hyvin juttuun, Orpo kommentoi Demokraatille Lindtmanin valintaa.

– Haluan avoimesti antaa nyt mahdollisuuden uuden puheenjohtajan aloittaa ja muodostaa linjaansa. Minä toivon rakentavaa otetta, Orpo viestittää.

Kokoomuksen puheenjohtaja arvelee, että monesta asiasta ollaan Lindtmanin ja tämän johtaman SDP:n kanssa eri mieltä, mutta toivoo, että löytyisi myös yhdistäviä tekijöitä.

Kun Orpolta kysyy, näkeekö hän, että SDP liikkuu Sanna Marinin kauden jälkeen johonkin suuntaan, hän sanoo, että ”se jää nähtäväksi”.

– Ensitunnelmat on se, että Antti on pragmaattinen, perinteisempi poliitikko. Varmaan sitä kautta tulee, että he ovat hyvin erilaisia persoonia. Siinä varmaan muuttuu, katsotaan sitten, Orpo pyörittelee.