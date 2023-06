Näin Orpo, Purra ja Henriksson kommentoivat dramaattista luottamusäänestystä – ”Onhan tässä näitä kiistoja jo ollut”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) saapui lyhyesti median eteen ennen Brysselin-reissuaan kommentoimaan elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) täpärään luottamukseen päättynyttä äänestystä. Oppositio esitti tiistaina Junnilalle epäluottamusta hänen uusnatsiaiheisten päivitystensä vuoksi. Simo Alastalo Demokraatti

– Tänään oli värikäs päivä. Ei ehkä kaikkein mieluisin, Orpo sanoi tiedotustilaisuutensa aluksi.

JUNNILA sai eduskunnan luottamuksen äänin 96-85, mutta hallituspuolue RKP ei luottamusta antanut. Seitsemän RKP:n edustajaa äänesti Junnilaa vastaan, heidän mukanaan kolme valtioneuvoston jäsentä puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist. Kaksi RKP:n Vaasan vaalipiirin edustajaa Joakim Strand ja Mikko Ollikainen sekä Ahvenanmaan Mats Löfström äänestivät tyhjää.

– Se oli RKP:n ratkaisu ja siitä keskusteltiin heidän kanssaan. Heille tämä oli erittäin vaikea kysymys, pääministeri totesi ja kertoi pyytäneensä RKP:tä harkitsemaan päätöstään kokonaisvaltaisesti.

Orpo luonnehti Junnilan epäluottamusta herättänyttä toimintaa ministerin aikaisempien aikojen kirjoituksiksi ja tekemisiksi. Samalla hän tähdensi, että hänen hallituksensa on ohjelmassaan sitoutunut tasa-arvoon ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

– Meillä hallitus ei suvaitse minkäänlaisia ääriliikkeitä. Se on ihan selvä asia.

ORPO kertoi kysyneensä Junnilalta keskiviikkoaamun puhuttelussa, ymmärtääkö hän miksi ”nämä asiat” herättävät niin paljoon tunteita ja vastustusta.

– Kyllä hän ymmärsi. Hän toisti minulle sen minkä on sanonut aikaisemmin, että hän irtisanoutuu kaikesta tällaisten ääriliikkeiden toiminnasta ja myös vakuutti, ettei ole kuulunut sellaiseen koskaan ja pahoitteli edelleen näitä harkitsemattomia kirjoituksiaan ja tekemisiään. Tämä oli hänen puoleltaan täysin välttämätöntä.

– Ministerin tehtävässä ei voi toimia näin kuinka hän on tehnyt.

RKP:N puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson perusteli puolueensa äänestyslinjaa perusarvoilla. Hän kertoi antaneensa ryhmälleen vapaat kädet Junnilan epäluottamusäänestyksessä.

– Me aina puolustamme ihmisoikeuksia ja tilanne, jossa henkilöllä on sellaisia jälkiä sosiaalisessa mediassa, että hän on natsiaiheilla vitsaillut, niin niistä ei pääse eroon. Vaikka olen sitä mieltä, että on erittäin hyvä, että Vilhelm Junnila on pyytänyt anteeksi toimiaan, niin meidän puolueen arvoihin tämä oli liikaa. Sen takia äänestimme niinkuin teimme.

Henriksson vakuutti käyneensä tilanteesta hyvän keskustelun perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran kanssa.

– Mennään nyt yhdessä eteenpäin. On huomioitava myös se, että RKP:n ryhmä suurimmalta osaltaan, yhdeksällä edustajalla, tuki hallitusohjelmaa.

Kansanedustaja Eva Biaudet äänesti hallitusohjelmaa koskevassa valtioneuvoston luottamusäänestyksessä tyhjää.

”En mene näihin asioihin”

PURRA kommentoi RKP:n tuntemaa epäluottamusta Junnilaa kohtaan eduskunnassa hyvin niukasti.

– Onhan tässä näitä kiistoja jo ollut, mutta pääasia, että hallituskoalitio kuitenkin voitti, Purra sanoi.

Esitettiinkö teille Junnilan vaihtamista?

– En mene näihin asioihin.

Orpon mukaan keskiviikon äänestysinsidenttiä käydään hallituksen seminaaripäivässä ensi viikolla yhdessä läpi.