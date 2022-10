Näin paljon lähihoitajien palkat nousevat keskimäärin – Superin Paavola löi luvut pöytään

Lähihoitajaliitto Superin puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan hoitajien neuvottelemasta sopimuksesta on yritetty tehdä julkisessa keskustelussa huonoa. Paavola pitää sopimusta päinvastoin hyvänä ja näkee sen vastaavan hoitoalan työvoimapulaan parantamalla alan vetovoimaa. Simo Alastalo Demokraatti

Paljon keskustelua ja tulkintoja herättänyt kolmelle vuodelle jakautuva kuuden prosentin korotus, joka tulee muun kunta-alan neuvotteleman viiden prosentin päälle, sovitaan paikallisesti. Kyse ei siis ole yleiskorotuksesta.

Korotuksessa on mukana rahaa palkkojen kehittämisen, uuteen palkkausjärjestelmään siirtymiseen ja palkkojen yhteensovittamiseen, joka ennakoi osassa hyvinvointialueita tapahtuvaa palkkaharmonisaatiota.

SUPER JA TEHY pitävät kiinni tulkinnasta, jonka mukaan kuusi prosenttia ei liity harmonisaatioon.

Lähihoitajille on Paavolan mukaan joka tapauksessa luvassa tuntuvasti lisää rahaa tulevan viiden vuoden aikana.

– Emme pysty sanomaan, paljonko korotus on faktisesti jokaisen kohdalla, koska paikalliset neuvottelut ovat aina haastavampia kuin yleiskorotus, mutta vanhassa sopimuksessa tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvon kasvu olisi ollut vuoteen 2027 mennessä korkoa korolle 268 euroa ja tällä sopimuksella se on 422 euroa.

Prosentuaalisesti palkkojen keskiarvo nousee viiden vuoden aikana 17,3 prosenttia.

KUN LÄHIHOITAJAN palkka on ollut nyt 2 190 euroa, se nousee Paavolan mukaan nyt 2 600 euron kieppeille.

– Nousu on oikeasti merkittävä. Vision pitää olla työntekijöille se, että tämä maa haluaa parantaa hoitajien työkuormaa ja palkkausta. Mielestäni olemme tässä onnistuneet.

Miten kommentoit aika dramaattiseksi äitynyttä työtaistelua, lakkoilu ei loppujen lopuksi kestänyt kovin pitkään mutta kierrokset kävivät kovina?

– Jäsenethän tämän tekevät. Siinä näkyy se, miten kovilla jäsenet ovat olleet töissä. He ovat olleet valmiita panemaan kovan kovaa vastaan. Hoitajat ovat oikeasti raataneet tosi paljon ja siellä on joustettu valtavasti.

– Jos kysyn meidän jäseniltä, että pidätkö työstäsi, niin valtaosa sanoo joo pidän. Kuinka monen mielestä se on välillä epäinhimillisen raskasta, moni nostaa käden siinäkin. Työ on hyvä, nyt vain pitää saada rakenteet kuntoon ja nyt rakenteiden kuntoon laittaminen on aloitettu. En näe, että sopimus voisi olla huono tai heikko.

SOTE-SOPIMUS koskee vain hyvinvointialueita ja alueille kunnista siirtyvää hoitoalan työvoimaa. Ulkopuolelle jää kuntien sivistystoimen piiriin jäävän varhaiskasvatuksen työntekijöitä.

– Kaikkein ikävin asia on, että valtakunnansovittelija ei kyennyt tekemään sellaista sovintoesitystä, joka olisi ulottunut varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin ja varhaiskasvatuksen opettajiin. Tämä perustuu KT:n, Jukon ja Jaun kirjaukseen, mutta katsotaan miten me sekin saadaan klaarattua.

Tästäkin on julkisesti keskusteltu, että miksi varhaiskasvatuksen ihmiset eivät olleet mukana?

– Sitä on soveliasta kysyä ihan KT:lta, koska me olimme koko ajan pitämässä heitä mukana.