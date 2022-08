Näin perussuomalaisten johto linjasi veronkevennyksistä ja valtiontalouden sopeutustarpeesta – ”Kehitysapua ei pidä antaa lainkaan”

Perussuomalaisilta kysyttiin eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa, kuinka paljon puolue olisi valmis keventämään ansiotuloveroa ja toisaalta myös, mikä on ensi vaalikauden valtiontalouden sopeuttamistarve eli onko jostain syytä leikata tai korottaa veroja. Johannes Ijäs Demokraatti

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion mukaan velkaantumisesta on oltava huolissaan ja myös leikkaamista tarvitaan. Sopeuttamislukuja puolueesta ei kuitenkaan haluttu nostaa esiin.

– Meillä tulee vaihtoehtobudjetti, jossa tulee tarkkoja lukuja, Tavio sanoi ja kehotti kuuntelemaan myös ekonomistien kantoja.

Tavio mainitsi säästökohteista kehitysavun ja turvapaikanhaun. Säästökohteita on haettava hänen mukaansa jopa 10 vuoden perspektiivi mielessä pitäen.

– Hallituksen oma talouspolitiikan arviointineuvosto on sanonut, että jos halutaan 2030-luvulle julkinen talous tasapainoon, se vaatii 0,2-0,4 prosentin sopeutusta vuodessa suhteessa BKT:hen, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi sopeuttamistarpeesta Demokraatille pari päivää sitten.

PERUSSUOMALAISTEN PUHEENJOHTAJA Riikka Purra otti kantaa mahdollisuuteen alentaa tuloveroja. Hän painotti veronalennusten olevan kokonaisuus:

– Me olemme pitäneet esillä arjen kustannuksiin, kuten energiaan ja autoiluun liittyviä veronalennuksia sekä työssäkäyvän palkansaajan verotukseen liittyviä alennuksia. Oleellista on tietenkin se lopputulos. Se riippuu siitä, minkä verran alennetaan kummallakin puolella.

Purra sanoi, ettei veronalennuksia ole mahdollista tehdä velkarahalla toisin kuin mihin hän sanoo ymmärtävänsä kokoomuksen olevan valmis.

– Me korostamme sitä, että on välttämättä tehostettava julkista taloutta ja erityisesti karsittava suomalaisen veronmaksajan kannalta toissijaisia menokohteita.

– Perussuomalaiset ei aio leikata opettajista, sairaanhoitajista, lääkäreistä, suomalaisen palveluista eikä pienituloisen perusturvasta, Purra sanoi.

Purra totesi, että säästökohteet etsitään aikanaan tulevan hallituksen hallitusohjelmassa. Säästökohteista hän nosti esiin muun muassa maahanmuuttopolitiikan

– Selvimmät vaikutukset tulevat sosiaali- ja terveysministeriön momenttien kautta, eivät maahanmuuton suorista kustannuksista kuten vastaanotosta tai kotouttamisesta. Se, mikä vaikutus kireämmällä maahanmuuttopolitiikalla on sosiaaliturvaan, ylipäätänsä tulonsiirtoihin, riippuu tietenkin siitä, miten kireitä päätöksiä voidaan tehdä. Vastaavasti kehitysavusta meillä on huomattava säästöpotentiaali. Viime viikolla linjasimme, että Suomen ei pidä antaa kehitysapua kuin ylijäämäisestä budjetista. Tällä hetkellä se siis tarkoittaa sitä, että kehitysapua ei pidä antaa lainkaan.

– Vastaavasti EU-tukipaketteihin, ilmastopolitiikan 2035-tavoitteeseen ja moneen muuhun lainsäädäntöön liittyy sellaista, jossa tekemällä erilaista perussuomalaista politiikkaa, helpotetaan kustannuspainetta.

Varapuheenjohtaja Jani Mäkelä painotti hänkin säästämistä EU-kuluista.

– Tosiasia on se, että me olemme Euroopan unionissa eikä sieltä ensi vuonna ihan pois lähdetä, sille ei mitään mahdeta, EU-vaikuttamista pitäisi nyt saada parempaan kuosiin. Se on yksi meidän tärkeimpiä tavoitteitamme, ettei Suomi menetä sinne ainakaan enempää ja mieluummin saa takaisin mahdollisimman paljon.

Mäkelä pienentäisi tarvittaessa kulutusveroja.

– Sitä kautta saataisiin ihmisten ostovoimaa ja elintasoa paremmaksi laajalla skaalalla eli puhutaan polttoaineveroista, ruoan arvonlisäverosta ja vastaavista. Ymmärrän, että kokoomus haluaa puhua tuloveroista, koska suurituloisethan maksavat eniten tuloveroa Suomessa, kokoomus haluaa tietenkin parantaa heidän asemaansa, Mäkelä sanoi.

PUOLUEEN VARAPUHEENJOHTAJA Lulu Ranteen mukaan Marinin hallituskauden velasta 20 miljardia ”on tuhlattu sellaisiin asioihin, joihin ei olisi pitänyt tuhlata”.

Ranne sanoi, että Suomen julkisen talouden tehokkuus on heikko OECD-vertailussa.

Hän totesi, että hallitus on lisännyt te-toimistoihin, ely-keskuksiin ja aluehallintovirastoihin henkilöstöä. Täysin selvää ei saanut, olisiko hän valmis vähentämään näistä.

– Tämä on tietenkin sellainen iso kysymys, että täytyy hallitusneuvotteluissa pystyä myöskin katsomaan, että jos tehokkuudet, tuottavuus ja henkilöstömäärät eivät ole optimaalisia, siinä täytyy tietenkin kaikkien tahojen pystyä sitoutumaan siihen.

Ranteelta kysyttiin tarkennusta olisiko, olisi perussuomalaiset valmis leikkaamaan te-toimistojen henkilökuntaa. Ranteen mukaan siellä on töissä henkilöstöä, joka tekee kieli vyön alla töitä, mutta järjestelmät, automatisaatio, prosessit ja johtaminen eivät toimi.

– Eli mehän emme synnytä uusia työpaikkoja sillä, että meillä on toimimaton, tehoton organisaatio, joka työllistää vain lisää ihmisiä koko ajan, hän vastasi.

Riikka Purra kommentoi hallinnosta säästämisestä, että asia kuuluu ennemminkin eri hallinnonaloille.

– Eduskunta ja hallitus voivat tarjota siihen ainoastaan suunnan ja eräänlaiset raamit, jonka puitteissa tätä tehdään. Jos mietitään vaikkapa surullista sote-uudistusta, jossa hyvinvointialueiden pitäisi käynnistyä ensi vuonna, meillä on tällä hetkellä terveydenhuollon kriisi, joka näkyy erityisesti siinä, että meillä ei ole hoitajia. Ei meillä ole hirvittävästi myöskään lääkäreitä. Sen sijaan en ole yhdestäkään kunnasta kuullut, että siellä sote-hallintohenkilöstölle laitettu yt-neuvottelut.

Purran mukaan hyvinvointialueet rakentavat ”isoa porrasta, joka koostuu hyväpalkkaisista johtajista”.

– Valitettavasti tämä on tosiasia myös monella muulla hallinnonalalla. Nimenomaan johtajatason henkilöiden määrä on lisääntynyt ja samaan aikaan suorittava, käsillään töitä tekevä…on suhteellisesti selvästi pienentynyt.

Ville Tavio kritisoi Marinin hallituksen pohjoismaisen työnhaun mallin lisäävän uusia tehtäviä ja byrokratiaa kutsuen mallia ”aktiivimalli kakkoseksi”.

– Se on juuri sellaista, mikä sitä julkista hallintoa kuormittaa ja siinä tulisi aika tarkkaan miettiä, onko se sen arvoista. Vähän vastaava on ehkä toisen asteen maksuttomuus tai kirjamaksuttomuus tai oppivelvollisuusiän pidentäminen. Niin luodaan tahallaan lisää painetta julkiselle sektorille ilman, että sillä on mitään nähtävissä olevia tuloksia muualla kuin jossain SDP:n haavemaailmassa. Kyllä byrokratian ja norminpurku ainakin tarvitaan, Tavio sanoi.