Näin Petteri Orpo ja muut puheenjohtajat kommentoivat hallitusneuvotteluiden kohunimiä – ”Täytyy käydä vielä läpi koko lista”

Hallitusneuvotteluiden ensimmäinen päivä Säätytalolla on takana. Neljän puolueen puheenjohtajat kommentoivat tiistain antia tiedotustilaisuudessa. Rane Aunimo Demokraatti

– Neuvottelijoita ovat poliitikot, kansanedustajat. Kirjureina asiantuntijoita puolueista tai läheltä heitä. Kuten olemme kertoneet lobbareita talolla ei ole, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi.

Orpon mukaan samalla tehdään kuitenkin erittäin läheistä yhteistyötä virkamiesten kanssa.

– Uskomme, että jos meillä on hyvä yhteys keskeisen virkakunnan kanssa, niin silloin reformeissa on mahdollisuus onnistua.

DEMOKRAATTI kertoi aiemmin tänään hallitusneuvottelujen neuvotteluorganisaatiosta. Neuvottelijat on jaettu työryhmiin käsiteltävien asiakokonaisuuksien perusteella ja ryhmät muun muassa valmistelevat hallitusohjelmakirjauksia. Hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet päättävät itse, ketkä neuvottelijat osallistuvat mihinkin ryhmiin.

Kovasti huomiota jo osakseen saaneiden työperäisen maahanmuuton ja kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksiä ratkovat muun muassa perussuomalaisten ”työmiehenä” tunnettu Matti Putkonen ja television ”Remontti-Reiskana” tunnettu kansanedustaja Jorma Piisinen.

Ilmastopolitiikan jaostossa vaikuttaa puolestaan kristillisdemokraattien edustajana Eija-Riitta Korhola. Puhtaan energian Suomi -ryhmässä mukana on kd:n yhtenä edustajana Stasin vakoojanakin toiminut Esa Erävalo.

Keskustelua on herättänyt myös se, että Orpo kutsui Säätytalon neuvotteluihin asiantuntijaksi Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteerin Petteri Taalaksen. Edellisiin hallitusneuvotteluihin osallistunut Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ei tällä kertaa saanut kutsua ainakaan heti alussa. Valinnan on ennakoitu tarkoittavan ilmastotavoitteista lipsumista.

ORPO kommentoi medialle alkuillasta Taalaksen kutsumista Säätytalolle.

– Hallitusneuvottelut ovat ensinnäkin vasta alkamassa ja me tulemme kuulemaan todella paljon asiantuntijoita, varmasti myös Ollikaista. Taalas on erittäin arvostettu maailmalla ja hän oli vielä käymässä Suomessa, tämä saatiin sopimaan. Kuuntelimme häntä oikein mielellämme.

Orpo sanoi, ettei ilmastonmuutos ole hävinnyt minnekään.

– Pidämme kiinni siitä, että työ jatkuu. Varmaan se muutos on se, että me arvioimme ja etsimme vaikuttavimmat keinot.

– Uskomme myös voimakkaasti markkinoihin, yrityksiin, teknologian kehittymiseen ja uudelleen toistan vielä: näihin vaikuttavimpiin keinoihin.

Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra alleviivasi, että Taalas on alan parhaimpia asiantuntijoita.

– Hän tuo monesti myös hieman erilaisen näkökulman esimerkiksi, viittaan metsiin ja hiilinielukeskusteluun, jota hän on käynyt suomalaisessa julkisessa keskustelussa ja mediassa viime kuukausinakin.

– Ehkä edellisen hallituksen luottamus Ilmastopaneeliin yksinomaisena asiantuntijaelimenä ja lisäksi ilmastopolitiikan irrottaminen esimerkiksi talouden, ostovoiman, ihmisten pärjäämisen kehikosta. Ehkä tämä hallitus tule suhtautumaan näihin asioihin hieman realistisemmin ja pragmaattisemmin, Purra puhui jo tulevaisuutta silmällä pitäen.

ORPO pääsi tai joutui kommentoimaan myös ilmoitustaan lobbarien poissaolosta, koska neuvottelijoiden joukossa on muun muassa ruotsinkielisen maataloustuottajajärjestön puheenjohtaja (Mats Nylund) ja Arlan hankintajohtaja (Sami Kilpeläinen) sekä muidenkin yritysten ja säätiöiden edustajia.

Orpo vaikutti hieman häkeltyvän tilanteesta.

– Täytyy käydä vielä läpi koko lista ja hyvin vahva sääntö on, että ei lobbareita eikä, kun viittasit ruotsinkielisessä järjestössä olevaan, niin hänestä käytiin, jos haluaa mennä yhteen ihmiseen, erityinen keskustelu, koska oli hyvin tärkeä veronasiantuntija ja siinä todettiin, että tämä kestää pienen poikkeuksen. Mutta en ole käynyt nimi nimeltä henkilökohtaisesti niitä läpi, mutta kyllä minulla se käsitys, että pääsääntöisesti varsinaisten etujärjestöjen, viestintätoimistojen edustajat ovat rajautuneet ulkopuolelle. Mutta jos joku on esimerkiksi töissä kaupungilla tai yliopistossa, julkisyhteisöissä, niin se on hieman eri asia.

KD:n puheenjohtaja Sari Essayh vastasi, että Arlan hankintajohtajankin on oltava jossakin töissä.

– Hän on meidän hyvinvointialuevaltuutettu, lisäksi hän sai Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirissä eniten kristillisdemokraateista ääniä ja on aktiivinen toimija puolueessa. Hänen työpaikkansa sitten sattuu olemaan Arlassa, joka ei ole etujärjestö vaan yritys.

Kilpeläinen valittiin aluevaltuustoon Kainuussa, vaikka Essayh puhui myös Pohjois-Pohjanmaasta.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puolestaan kommentoi Nylundin valintaa sanomalla, että hän on istunut kolme kautta eduskunnassa ja on myös RKP:n puoluehallituksen jäsen.