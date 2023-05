Näin Petteri Orpo selitti eilisiä puheitaan: ”Että onko se sitten ollut tiedossa maaliskuussa vai huhtikuussa, miten se tulkitaan, niin se on toinen asia”

Hallitusneuvottelut jatkuvat Säätytalolla myös tänään perjantaina. Petteri Orpo joutui palaamaan vielä aamulla median edessä eilisiin lausuntoihinsa sote-rahoista. Rane Aunimo Demokraatti

Orpo sanoi torstaina yllättyneensä siitä, että soten todellinen rahan tarve on suurempi kuin soten rahoitusmallissa, vaikka luvut olivat olleet tiedossa jo aiemmin. Hän vetosi valtiovarainministeriön hallitusneuvotteluihin toimittamaan hyvinvointialueiden painelaskelmaan, joka ulottuu vuoteen 2027 saakka. Muun muassa STT kertoi eilen, että Orpon hämmästelemä painelaskelma julkaistiin jo hyvissä ajoin ennen vaaleja maaliskuussa.

Toimitusministeristön perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd.) mukaan Orpon yllättyminen puuttuvasta sote-miljardista kertoo paljon kokoomuksen tilannekuvasta.

– Orpo on vasta nyt huolissaan VM:n painelaskelmasta, joka julkaistiin julkisen talouden suunnitelmassa jo maaliskuussa. SDP:lle on ollut selvää kaiken aikaa, ettei sotesta voi leikata, Kiuru kirjoitti Twitterissä.

Monet muutkin hämmästelivät Orpon tietämättömyyttä.

ORPO kommentoi puheitaan Säätytalolla aamukahdeksan jälkeen.

– Jos katsotaan, mistä loppujen lopuksi on kyse, kyse on siitä, että vuoden 2027 tasolla valtiovarainministeriön lukujen mukaan puuttuu kuusi miljardia tai tarvitaan kuusi miljardia lisää. Eiköhän se ole se päällimmäinen viesti. Että onko se sitten ollut tiedossa maaliskuussa vai huhtikuussa, miten se tulkitaan, niin se on toinen asia. Tosiasia on se, että suomalaisten peruspalveluihin tarvitaan kuusi miljardia lisää ja se on valtava summa.

Sen rinnalla, miten rahat saadaan riittämään ihmisten palveluihin, Orpo pitää sivuseikkana sitä, milloin ja miten kukakin ymmärtää nämä numerot.

– Tosiasia on se, että paljon puuttuu ja sitä me ratkomme täällä.

Orpo sanoi myös olevansa pessimistinen tämän vuoden talouden osalta ja uskovansa, että alijäämä kasvaa.

Kaikesta Säätytalon ja sen ympärillä tapahtuneesta kuohunnasta huolimatta kokoomuksen puheenjohtaja totesi, että neuvottelujen henki on parempi kuin ulospäin näyttää.

– Sitten on yksittäisiä vaikeita pöytiä ja vaikeita asioita, joissa on varmasti paljon neuvoteltavaa. Ehkä kasipöytä, missä on maahanmuuton, sisäisen turvallisuuden, oikeudenhoidon kysymykset, on yksi sellainen odotetustikin, mutta siellä on eilen käyty neuvotteluja koko päivä ja pohjustettu ratkaisuja. En näe vielä mitään suurta murhetta, uskon että asiat ratkeavat sielläkin.

Orpo arvioi, että neuvotteluissa lähestytään ratkaisun aikoja.

– Näinä päivinä, ensi viikolla, silloin nähdään sitten, että joko ne loksahtelevat kohdalleen tai sitten tarvitaan lisää aikaa, katsotaan.

Isoin kysymys on Orpon mukaan edelleen talouden kehikko.

Se vaikuttaa ilmapiiriin ja meidän ryhmässä ollaan huolestuneita tästä kehityksestä.

ILTA-SANOMAT uutisoi eilen, että RKP:n Eva Biaudet olisi marssinut eilen aamulla ulos hallitus­neuvotteluiden maahan­muutto­ryhmästä Säätytalolla. Biaudet itse kommentoi Ilta-Sanomille myöhemmin illalla, että hän on jatkamassa neuvotteluissa.

IS uutisoi myös jutussaan, että RKP korvaisi Biaudet’n uudella edustajalla.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi tilannetta perjantaiaamulla ennen päivän neuvottelujen alkua. Hänen mukaansa Biaudet’ta ei olla vaihtamassa toiseen henkilöön.

– Eva tekee hyvää työtä ja istuu neuvottelijaryhmässä niin kauan itse jaksaa. Mielestäni on aika kohtuutonta, että mediassa on nyt tällaisia huhuja liikkeellä, että RKP olisi vaihtamassa Evaa. Se on huhu, joka ei pidä ollenkaan paikkaansa.

Henrikssonin mukaan tämä vaikuttaa jo myös neuvottelujen sävyyn.

– Totta kai se vaikuttaa meihin, jos halutaan antaa semmoinen kuva, että minä puolueen puheenjohtajana olisin vaihtamassa neuvottelijaa, mikä ei ole mitenkään ajankohtaista. Se vaikuttaa ilmapiiriin ja meidän ryhmässä ollaan huolestuneita tästä kehityksestä. Mutta yritetään mennä eteenpäin ja toivottavasti ryhmissä on tänään sitten parempi fiilis ja kuunnellaan myös kaikkia.

Neljän puolueen puheenjohtajat pitävät myöhemmin tänään yhteisen tiedotustilaisuuden.