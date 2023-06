Näin presidentti Niinistö, pääministeri Orpo ja ulkoministeri Valtonen kommentoivat Venäjän tilannetta

Tilanne Venäjällä on epäselvä ja vahvistamatonta tietoa liikkuu paljon, presidentti Sauli Niinistö kommentoi maan tilannetta STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kyseessä on Venäjän sisäinen asia, jonka kehitystä tietysti niin Suomessa kuin muuallakin tarkasti seurataan, Niinistö sanoi STT:lle sähköpostitse välitetyssä kommentissaan.

Niinistön mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin aamulla pitämä puhe osoittaa tilanteen vakavuuden.

Venäjällä on käynnissä sotilasjohtoon kohdistuva kapinayritys. Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin on uhannut kaataa Venäjän sotilasjohdon, jota hän on arvostellut Ukrainan sodan huonosta johtamisesta.

Tänään Prigozhin on väittänyt joukkojensa ottaneen Rostovissa Etelä-Venäjällä haltuun tärkeän sotilastukikohdan. Presidentti Putin sanoi puheessaan, että tilanne Rostovissa on vaikea.

MYÖS Suomen tuore ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi asiaa STT:lle sähköpostitse välitetyssä kommentissaan.

– Seuraamme kiinteästi Venäjän tapahtumia, Valtonen kommentoi.

Hänen mukaansa tilanteen taustalla on pidempään jatkunut kilpailu vaikutusvallasta.

- Tilanne Venäjällä on epäselvä ja kehittyy nopeasti.

– Seuraamme tiiviisti tilanteen kehittymistä Venäjällä yhdessä viranomaisten kanssa. Tilanne on vakava ja vahvistamattomia tietoja on paljon. Asevoimien kesken syviä ristiriitoja, kirjoittaa puolestaan pääministeri Petteri Orpo Twitterissä.

Suomen Moskovan suurlähetystö ja Pietarin pääkonsulaatti ovat toiminnassa. Ulkoministeriö kehottaa yhä välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle.

Uutista päivitetty STT:n tuoreella versiolla kello 11.33 ja Orpon tviitillä kello 11.36