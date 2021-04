Näin ravintolat voivat avata ovensa maanantaina – tiukimmat rajoitukset 11 maakunnassa

Hallitus on julkistanut maanantaina voimaan tulevat ravintolarajoitukset. Pahimmilla korona-alueilla ravintoloiden aukioloa rajoitetaan edelleen tiukasti. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 19. huhtikuuta klo 00.

Alueiden rajoituksia muutetaan epidemiatilannetta vastaavaksi viikoittain muuttamalla valtioneuvoston asetusta.

Rajoituksia tarkastellaan valtakunnallisen epidemiatilanteen pohjalta ensimmäisen kerran kaksi viikkoa rajoitusten alkamisen. Erityisesti silmänpidon alla ovat terassit ja ruokaravintolat epidemian kiihtymisvaiheen alueilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan rajoituksia voidaan lieventää, jos epidemian suotuisa kehitys jatkuu.

Tiukemmat ravintolarajoitukset ovat voimassa 11 maakunnassa. Kahdeksassa maakunnassa ovat voimassa lievemmät rajoitukset.

Näin rajoitukset toimivat ravitsemisliikkeissä Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla 19.4. lukien:

– Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella klo 7-17, ja sallittu aukioloaika on klo 05-18.

– Muissa ravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu klo 7-17 ja sallittu aukioloaika on klo 05-19.

– Ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla 19.4.2021 lukien:

– Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Asiakaspaikkarajoitus ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

– Anniskelu päättyy klo 22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki klo 05-23.

– Ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Siten esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.