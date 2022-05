Näin Reuters korjasi kohuttua Marin-juttuaan

Marin reagoi puoliltapäivin.

”Reuters on jälleen uutisoinut virheellisesti kommenttejani. En ole sulkenut ovia miltään tulevilta ratkaisuilta koskien Nato-jäsenyyttä, vaan kuvannut Suomen keskittyvän nyt jäsenyysneuvotteluihin. Olemme pyytäneet Reutersilta oikaisua”, Marin kirjoitti Twitterissä.

Reuters on nyt korjannut juttuaan niin, että siitä käy selväksi, ettei Marin ollut sanonut Reutersin kertomia asioita.

”This story corrects throughout to make clear that Finnish PM said NATO – rather than Finland itself – had no interest in placing nuclear weapons or bases in Finland”, Reuters päättää nyt korjatun artikkelinsa.