Näin Sanna Marin kommentoi Annika Saarikon rajua viestiä: ”Vastaan tähän kuten vastasin eilen”

Pääministeri Sanna Marin sanoi Säätytalolle tullessaan, että neuvottelut jatkuvat kuten tähänkin saakka. Keskustan Annika Saarikko sanoi vain hetkeä aikaisemmin median edessä, että keskustan usko hallituksen toimintakykyyn horjuu. Rane Aunimo Demokraatti

– Vastaan tähän kuten vastasin eilen. On mahdollista, että täältä tulee ratkaisu tai on mahdollista, että sellaista ratkaisua ei tule. Nyt jatkamme keskustelua ja haemme yhteistä kokonaisuutta. On muistettava, että olemme edelleen keskellä pandemiaa. Me olemme yhä vakavassa tilanteessa ja siitä olen samaa mieltä, että maa tarvitsee toimintakykyisen enemmistöhallituksen ,jotta se voi pandemian olosuhteissa isänmaan asiaa hoitaa. Tämä on hyvin vakava tilanne edelleen ja senkin vuoksi toivon, että jokainen pystyisi katsomaan hieman itseänsä ja omaa puoluettansa laajemmalti ja näkemään tämän yhteisen ison edun, jonka edessä me kaikki olemme.

Marin sanoi, että kyse on ennen muuta siitä, onko tahtoa löytää ratkaisu. Vasta sitten voi päästä yksityiskohdista yhteisymmärrykseen.

– Toinen on se, että jokaisella pitää olla ymmärrystä siihen, että kun haetaan kompromissia enemmistöhallituksessa viiden puolueen muodostamassa koalitiohallituksessa, tuolloin ei voi saada kaikkea mitä itse haluaa, vaan jokaisen on joustettava, jokaisen on luovuttava jostakin itselle tärkeästä asiasta ja tultava vastaan ja kyettävä löytämään kompromissi.

Pääministeri sanoi, että hänen tehtävänsä on löytää sellainen kompromissi, joka on kaikille mahdollinen.

– Tässä olen laittanut syrjään ennen muuta omat näkemykseni ja henkilökohtaiset arvioni ja pyrin muodostamaan sellaista ratkaisua, johon viisi puoluetta voisivat yhdessä tulla mukaan. Tämä on pääministerin tehtävä ja sitä tehtävää tässä hoidan.

Marinin mukaan keskusta vastaa omasta tunnelmastaan ja omista arvioistaan. Hän vastasi medialle, että hänen mukaansa maa tarvitsee nimenomaan toimintakykyisen enemmistöhallituksen koronakriisin keskellä.

– Tällä hetkellä vaikuttaa ja on valitettavasti vaikuttanut jo liian pitkään siltä, että erilaiset eturyhmienkin näkemykset vaikuttavat mielipiteisiin hyvin paljon ja mikäli ei olisi hallitusta, joka kykenisi tarvittaessa tekemään kovia ja vaikeitakin rajoituspäätöksiä niin tauti voisi ryöpsähtää, levitä hyvin laajalle ja voisimme olla sellaisessa tilanteessa, jossa niin moni maa on ollut. Eli pidän hyvin tärkeänä, että pandemian oloissa meillä toimintakykyinen hallitus, joka kykenee tekemään erittäin vaikeita päätöksiä. Nämä rajoituspäätökset ovat erittäin vaikeita, ne ovat hankalia, ne eivät ole miellyttäviä ja silti niitä pitää pystyä tekemään, jos tarve vaatii.

Marin ei lähde ennakoimaan neuvottelujen lopputulosta.

– Teen parhaani jotta ratkaisu löytyy.

Hallitus toteaa tänään myös poikkeusolot päättyneeksi ja antaa eduskunnalle kumoamisasetukset valmiuslain säädöksistä. Marinin mukaan valtioneuvoston covid-19-koordinaatioryhmä kokousti aamulla ja totesi, että edellytyksiä valmiuslain pykälille ei enää ole. Pääministeri kertoi keskustelleensa asiasta tänään myös presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Hallitus totesi Suomeen poikkeusolot maaliskuun alussa koronatilanteen pahenemisen takia.