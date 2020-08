Näin Sanna Marin kommentoi keskustan puheenjohtajavaalia Demokraatille: ”Silloin ei ole niin paljon merkitystä sillä, ketkä puolueita johtavat”

SDP:n uusi puheenjohtaja Sanna Marin sanoo Demokraatille D-STUDION haastattelussa, että se työ mitä puolueessa on tehty viime vuosien aikana on ollut inspiroivaa ja arvokasta. Hän kertoo haluavansa jatkaa tätä työtä myös puheenjohtajana. Marin ehti olla kuuden vuoden ajan varapuheenjohtajistossa.

Rane Aunimo Demokraatti

– Uskon, että kun teemme asioita yhdessä, silloin myös pärjäämme. Eli se että kentän toimijoiden on helppo matalalla kynnyksellä osallistua puoluetoimintaan, että he pääsevät vaikuttamaan puoluetoimintaan ja linjauksiin, tekemään politiikkaa ihmisten paremman arjen eteen, sitä työtä haluan jatkaa, kuten olen puoluejohdossa tähänkin asti tehnyt.

Jatkokauden puoluesihteerinä saanut Antton Rönnholm sanoo, että puolueessa on menty eteenpäin onnistuneesti niin ohjelmatyössä, järjestötyössä kuin viestinnässäkin.

– Minusta täällä näyttää tosi kivalta ja puolueen uusi ilme toimii ja olemme varmasti kaikissa sellaisissa alustoissa mukana, missä olla pitää. Tätä työtä on sitten jatkettava. Koko ajanhan maailma muuttuu ympärillämme, joten meidän täytyy pysyä liikkeessä. Kaiken täytyy muuttua, jotta kaikki voi säilyä ennallaan.

Rönnholm sanoo, että ohjelmatyössä mietittyjä ja ylös kirjattua asioita toteutetaan käytännössä esimerkiksi hallituksen päätöksissä.

– Hallitusohjelma on neuvoteltu, siihen ei välttämättä kauhean suuria muutoksia saada, mutta tässähän olemme katsoneet aina sinne 2030-luvulle saakka. Monet asiat, jotka ohjelmatyössä ovat, niiden ei olekaan tarkoitus toteutua juuri nyt. Tai mielellään näin tehdään, mutta voi olla ettemme yksin saa sitä päättää. Mutta työryhmätyön pitää jatkua niin, että saamme sinne uusia ihmisiä, meidän täytyy ehkä päivittää otsikoita, joiden alla työskennellään ja kaikkien työryhmien ei tarvitse enää työskennellä ja ennen kaikkea pitäisi saada paikallisellekin tasolle sisältöjen tekeminen ja miettiminen, koska sitä kautta ihmiset pääsevät osallistumaan politiikkaan.

Marin korostaa niin ikään, että kyse on pitkäjänteisestä työstä.

– Kun katsomme mitä tällä hallituskaudella on jo tehty, hoitamitoituksen saaminen lakiin, se että oppivelvollisuus laajennetaan toiselle asteelle – tämä on hallituksen keskeisiä tavoitteita – tai monet muut asiat, joita olemme jo tehneet, nämä ovat pitkäjänteisen työn tulosta, niiden tavoitteiden asettelun tulosta, jota olemme aikoinaan tehneet ja nyt niitä viedään käytäntöön hallitustyössä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisella tasolla. Pitkäjänteinen ohjelmatyö on se, joka lopulta kantaa ja muuttaa maailmaa.

Marin sanoo, että pääministerin ja puheenjohtajan tehtävien yhdistäminen tarkoittaa väistämättä kompromisseja.

– Tietenkin silloin kun toimitaan pääministeripuolueena ja johdetaan Suomea ja suomalaisten asioita, niin tietenkin tämä rooli tulee ensin. Kyllä se näin on, että pääministerinä siitä roolista ei irti pääse, pääministeri edustaa instituutiota kaikissa paikoissa. SDP:n puoluekokous on harvoja paikkoja, jossa voi esiintyä enemmän puheenjohtajana kuin instituution edustajana.

Marin kertoo, että tarkoitus on ehdottomasti miettiä koko puoluejohdon roolituksia juuri tästäkin näkökulmasta, ettei pääministeri voi olla kaikkialla.

Ennen D-STUDION haastattelua Marin viittasi yleisessä tiedotustilaisuudessa kuntavaaleihin ja niiden mahdolliseen siirtämiseen. Marinin mukaan hallitus ei ole vielä keskustellut kuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä koronaepidemian vuoksi. Hänen mukaansa kuntavaalien ajankohtaa voidaan hallituksessa pohtia, jos tautitilanne näyttää pahenevan merkittävästi globaalisti ja Suomessa.

– Varmasti nyt syksykin näyttää, miten tautitilanne kehittyy, ja ratkaisuita pitää tästäkin näkökulmasta tehdä. Kevääseen on kuitenkin vielä aikaa, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa SDP:n puoluekokouksessa.

Demokraatille Marin sanoo, että kuntavaalit varmasti pidetään.

– Totta kai koronatilannetta seurataan tarkasti ja etsitään ratkaisuja, jotta vaalit voidaan järjestää mahdollisimman turvallisesti, mutta tärkeää on se, että kuntavaalit pidetään ja demokratia tälläkin tavalla toteutuu. Ei siitä varmasti ole kahta sanaa.

Hallituskumppani keskustan lähestyvä puoluekokous ja puheenjohtajavaali on herättänyt laajasti keskustelua, mutta Marin ei näe asiassa suurta draamaa.

– Jokainen puolue valitsee oman johtonsa ja edustajansa. Me teemme hyvää yhteistyötä näiden hallituspuolueiden kanssa, joiden kanssa olemme ohjelmasta sopineet. Olemme politiikassa ja vallassa sen takia, että haluamme edistää asioita ja silloin ei ole niin paljon merkitystä sillä, ketkä puolueita johtavat. Asiat tulevat ensin ja kaikkien kanssa pitää tulla toimeen.

Rönnholm lähettää terveiset keskustaväelle ja puoluekokouksen järjestäjille.

– Toivottavasti se onnistuu mahdollisimman hyvin ja sielläkin pääsee jäsendemokratia toteutumaan. Sama koskee tietysti opposition puoluekokouksia. Nämä ovat hankalia aikoja pitää kokouksia, mutta nämä ovat hirvittävän tärkeitä paikkoja. Tässä muokataan koko suomalaisen demokratian suuntaa ja sen takia on arvokasta, että ne saadaan järjestettyä.

Marin ja Rönnholm ottivat vielä lopuksi kantaa siihen, millaisen haasteen väestön ikääntyminen ja myös puolueen jäsenistön ikääntyminen aiheuttaa tulevaisuuden puoluetoiminnalle.

– Tietenkin puoluetoiminnassa kuten muussakin elämässä on hyvää, että on eri-ikäisiä ihmisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä, eri sukupuolia ja sillä tavalla mahdollisimman laaja kokemuspiiri käytettävissä. Toivomme, että olemme puolue, joka on ihan kaikille paikka, jossa voi vaikuttaa ja toimia. Itse en näe meidän ikääntyvää väestöä enkä ole ikinä halunnut nähdä meidän ikääntyvää väestöä millään tavalla taakkana. He ovat meille valtava voimavara ja läsnä arjessa monella tavalla. Heillä on valtava elämänkokemus ja osaaminen. Minun mielestäni jokainen sosialidemokraatti, minkä ikäinen tahansa, on meille arvokas ja kutsumme kaikki tekemään työtä tämän liikkeen eteen, Marin sanoi.

– Eikö tämä poikkeusaika ole näyttänyt meille kaikille, kuinka tärkeää yhteinen demokratia on, kuinka tärkeää on, että meillä on ihmisiä, jotka siinä aktiivisesti toimivat. Mutta sillä tavalla on tuhannen euron kysymys, miten me saamme uusia ihmisiä mukaan. Se tulee olemaan meidän keskeisiä tavoitteitamme tulevalla kaudella, Rönnholm täydensi.

Marinin ja Rönnholmin haastattelu alkaa videolla noin kohdasta 16.40.