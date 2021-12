Näin Sanna Marin vastaa Elon Muskille

Toinen Twitterin käyttäjä on puolestaan kommentoinut Muskille lähettämällä kuvan Marinista.

– Näyttää coolilta (viileältä), Musk kommentoi käyttäjälle.

Marin on kirjoittanut maanantaina vastauksen kummallekin.

And Finland is cool too. A nordic welfare state that wants to be climate neutral by 2035. World’s happiest people live in Finland. https://t.co/ce7flHw77c

– Sanna Marin (@MarinSanna) December 13, 2021