Näin SDP:n kansanedustajat kommentoivat ”joululahjarahoja”

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan päättämistä joululahjarahoista eli valtion talousarvion jakamattomasta varasta on tulossa Varsinais-Suomeen ensi vuodelle merkittävä osuus, iloitsee valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaoston jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.). DEMOKRAATTI Demokraatti

– Erityisen tyytyväinen olen siitä, että opettajankoulutukseen panostetaan myöntämällä Turun yliopistolle opettajankoulutuksen tutkimusperusteiseen kehittämiseen 600 000 euron määrärahaE, Eloranta sanoo tiedotteessa.

Varoista kohdistetaan myös lapsiin ja nuoriin merkittävä osuus.

– Joululahjarahat mahdollistavat lapsille ja nuorille tilaisuuksia kohdata kulttuuri. Suomen lastenkulttuurikeskusten liito sai kulttuurikasvatukseen 200 00 euroa ja koululaisten tasa-arvoisten taidevierailujen eli ns. taidetestaajien toteuttamiseen miljoona euroa. ja Suomen teatterit sai miljoonan euron lisämäärärahan päiväkotien ja koulujen vierailuihin, valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsen Pia Viitanen (sd.) kommentoi tiedotteessa.

Valtiovarainvaliokunta esittää mietinnössään hallituksen talousarvioesitykseen lisättäväksi Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) rahoitukseen 200 000 euroa eli vastaamaan säätiön tämän vuoden rahoitusta.

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen iloitsee asiasta tiedotteessaan, mutta samalla toteaa, että säätiön tulevaisuuden toiminnan takaamiseksi tulee perusrahoitusta nostaa pysyvästi. Mäkisalo-Ropponen ei pidä kestävänä, että säätiön riittävä rahoitus on kiinni eduskunnan niin sanotuista joululahjarahoista.

– Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) tekee erittäin tärkeää työtä näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä. Työn kehittäminen tutkimusnäyttöön perustuen on ammatin vetovoiman kannalta tärkeää, minkä takia Hotuksen toiminta on keskeinen osa myös hoitajapulan ratkaisua. Hotuksen rahoitus on jatkuvasti vaakalaudalla, vaikka sen tekemä työ auttaisi aloittavia hyvinvointialueita kehittämään työtään vaikuttavuusperusteisesti.

SDP:n kansanedustaja Johan Kvarnström katsoo omassa tiedotteessaan, että Raaseporin Fiskarsintielle myönnetyllä rahalla on suuri merkitys niin Länsi-Uudenmaan liikenneturvallisuudelle kuin sen asukkaille ja matkailullekin. Toinen iloinen uutinen on, että myös yhdelle Snappertunan risteyksistä on myönnetty rahaa.

– Tie 104 on niin huonossa kunnossa, että tienkäyttäjät ovat alkaneet välttää sitä, silloin kun se on mahdollista. Tie on ollut niin uskomattoman huonossa kunnossa, että tiedotusvälineet ovat toistuvasti raportoineet asiasta ja sen kunnostamisesta on tehty aloite Raaseporin kaupunginvaltuustolle. On oikeastaan hämmästyttävää, ettei tietä ole kunnostettu tähän tarkoitukseen varatulla yleisellä määrärahalla.

Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen Eveliina Heinäluoma (sd.) kertoo tiedotteessaan esittäneensä eduskunnan ensi vuoden valtion budjettiesityksen käsittelyn yhteydessä lisäresursseja poliisille exit-toiminnan laajentamiseen koskemaan myös katujengitoimintaa. Mietinnössä esitetäänkin ensi vuodelle 700 000 euron lisämäärärahaa.

– Pääkaupunkiseudulla toimivat katujengit ovat huolestuttava ilmiö, johon on pakko puuttua niin ennaltaehkäisevillä toimilla kuin myös poliisin työtä vahvistamalla. Poliisin, koulujen, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen toimiva moniammatillinen yhteistyö on tässä keskeistä.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on hänkin tyytyväinen eduskunnan lisäyksistä valtion ensi vuoden talousarvioon.

– Kaakkois-Suomen liikennehankkeiden lisäksi olen erittäin ilahtunut siitä, että valtiovarainvaliokunta on mietinnössään huomioinut sisävesien tilan parantamisen ja osoittanut 100 000 euroa Haapaveden tilan parantamiseen entisessä kotikunnassani Ruokolahdella, Kymäläinen sanoo tiedotteessaan.

Valtiovarainvaliokunta esittää määrärahalisäyksiä myös useille Kaakkois-Suomen hankkeille. SDP:n imatralainen kansanedustaja Niina Malm on tyytyväinen erityisesti liikenne- ja matkailuhankkeiden lisärahoitukseen. Lisäksi useille eri valtakunnallisille järjestöille osoitetaan lisää tukea.

– Monet esitetyistä liikennehankkeista ovat jo pitkään kaivanneet määrärahapanostuksia. Ensi vuoden määrärahoilla voimme parantaa teiden kunnon lisäksi tieturvallisuutta. On myös tärkeää huomata, että monet määrärahalisäyksistä kohdennetaan kevyen liikenteen hankkeisiin. Haluamme kehittää jalankulku- sekä pyöräilyväyliä sekä niiden kuntoa ympäri Suomen, Malm sanoo tiedotteessaan.

Myös Kaakkois-Suomen luonto- ja matkailukohteet saavat lisärahoitusta

– Sota on vähentänyt ulkomaalaisten turistien määrää Kaakkois-Suomessa, mutta vastapainona kotimaan matkailun suosio on kasvanut ja puhtaita suomalaisia luonto- ja eräkohteita arvostavat niin suomalaiset kuin ulkomaalaiset matkailijat.