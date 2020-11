Näin suomalaispoliitikot onnittelevat Bidenia: ”Populismi hävisi erän” – ”Pulinat pois”

Monet suomalaispoliitikot onnittelevat Twitterissä Yhdysvaltain tulevaa presidenttiä Joe Bidenia kuin varapresidentti Kamala Harrisia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Esimerkiksi SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee toivoo Bidenilta kolmea asiaa, joihin kuuluu muun muassa se, että USA palaisi Pariisin ilmastosopimukseen.

– Onnea Joe Biden & Kamala Harris! Erinomainen uutinen Yhdysvalloille, sääntöperusteiselle kv.yhteistyölle, maltilliselle politiikalle + Suomelle. Populismi hävisi erän, mutta jakolinjat säilyvät. Toivon myötätuulta uudelle hallinnolle – länsimaiset arvot tarvitsevat puolustajansa, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puolestaan kirjoittaa niin englanniksi kuin suomeksi.

– Onnittelut Bidenille, Amerikalle ja koko maailmalle, jonka selviytymismahdollisuudet näyttävät nyt hivenen taas paremmilta. Seuraavat neljä vuotta tulevat kuitenkin olemaan edelleen vaikeata ja epävakaata aikaa jos senaattia edelleen hallitsevat republikaanit jatkavat Trumpin viitoittamalla tiellä, entinen ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) kirjoittaa Facebookin puolella.

SDP:n europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma jakavat videota, jossa Yhdysvaltain silloin varapresidentti Biden onnittelee 100-vuotta täyttänyttä.

– Historiallinen valinta: Biden-Harris. Toivomme, että Yhdysvallat palaa monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Iloitsemme, että Biden tuntee Suomen ja arvostaa maatamme. Bidenilla nyt presidentiksi tarvittavat äänet, Heinäluoma kirjoittaa.

– Kansanvalta on puhunut, pulinat pois, kirjoittaa eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.).

Katso poliitikkojen tviittejä alta:

3 asiaa, jotka ovat ulkopoliittisesti tärkeitä, joihin uskon & toivon Presidentti #Biden’in paneutuvan heti ensitöikseen. Näillä on ympäristön, siirtolaisuuden ja siten rauhan kannalta tärkeä merkitys maailmalla. Näissä tarvitsemme Yhdysvalloilta jälleen rohkeutta ja johtajuutta. https://t.co/G09tJRZ5nJ — Kansanedustaja Hussein al-Taee (@rauhantaee) November 7, 2020

Congratulations president-elect @JoeBiden and vice president-elect @KamalaHarris! Looking forward to collaborating with the US to promote work in climate, women and girls’ rights, and global health. Hoping for positive, mutual trade relations too. 🇫🇮🇺🇸🇪🇺 — Ville Skinnari (@VilleSkinnari) November 7, 2020

Onnea Joe Biden & Kamala Harris! Erinomainen uutinen Yhdysvalloille, sääntöperusteiselle kv.yhteistyölle, maltilliselle politiikalle + Suomelle. Populismi hävisi erän, mutta jakolinjat säilyvät. Toivon myötätuulta uudelle hallinnolle – länsimaiset arvot tarvitsevat puolustajansa. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) November 7, 2020

Congrats Joe Biden & Kamala Harris! Great news for the US, rules-based international order, moderate politics and for Finland. Populism lost this round but the political divisions remain. Good luck to the new administration – Western values need their advocate. #Election2020 — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) November 7, 2020

Congratulations president-elect @JoeBiden! This a great day for America, this is a great day for Europe, this is a great day for the world! Together we strengthen the transatlantic community. 🇺🇸🇪🇺🇫🇮🌎 — Tytti Tuppurainen (@TyttiTup) November 7, 2020

So proud of Vice President-elect @KamalaHarris! As Leader of the Social Democratic Women in Finland @Demarinaiset_fi I congratulate you for breaking the glass ceiling. Together we will win equality everywhere in the world! 🌹🇺🇸🇪🇺🇫🇮🌎 — Tytti Tuppurainen (@TyttiTup) November 7, 2020

Pariisissa soitetaan kirkonkelloja sen juhlistamiseksi että USA liittyy takaisin Pariisin sopimukseen. #ilmasto https://t.co/EoZ4OkJ0Wr — Satu Hassi (@satuhassi) November 7, 2020

Kansanvalta on puhunut, pulinat pois. Menestystä Yhdysvallat. Onnea Joe Biden ja Kamala Harris. #USAvaalit2020 — Anu Vehviläinen (@AnuVehvilainen) November 7, 2020

Historiallinen valinta: Biden-Harris. Toivomme, että Yhdysvallat palaa monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön. Iloitsemme, että Biden tuntee Suomen ja arvostaa maatamme. Bidenilla nyt presidentiksi tarvittavat äänet. Yle seuraa USA:n vaalitaistoa https://t.co/IlTWLXf0oZ — Eero Heinäluoma (@EeroHeinaluoma) November 7, 2020