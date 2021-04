Näin THL:n Puumalainen kommentoi rokotusjärjestyksen politisoitumista

THL:n ylilääkärin Taneli Puumalaisen mukaan viranomaiset ovat selvittäneet rokotejakelun alueellista painotusta hyvin perinpohjaisesti. DEMOKRAATTI Demokraatti

Keskiviikkona julkaistun yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnon mukaan järjestyksen muuttamiseen vaaditaan säädöspohja eli käytännössä valtioneuvoston asetuksen muutos. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on puolestaan huomauttanut, että kunnilla täytyy olla mahdollisuus ottaa esitykseen kantaa, koska ne ovat rokotusten suhteen järjestämisvastuussa.

– Suunnitelmana on järjestää lausuntokierros pikaisella mutta realistisella aikataululla niin, että saataisiin 13.4. mennessä tästä vastaus, Puumalainen sanoi STM:n ja THL:n kiirastorstain tiedotustilaisuudessa.

Jos rokotusjärjestystä päädyttäisiin muuttamaan, sillä ehdittäisiin Puumalaisen mukaan vielä vaikuttaa sairaalahoidon määrään niillä alueilla, joita painotus koskisi.

Koronainfektio leviää erityisesti alle 18-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Puumalaisen mukaan ryhmä on joka tapauksessa rokotusjärjestyksen häntäpäässä.

– Alueellinen painottaminen ei todennäköisesti tulevien viikkojen tai kuukausien aikana vaikuta merkittävästi tapausmäärään, mutta se toki suojaisi rokotettuja henkilöitä niin, että he eivät tätä vakavaa koronatautia saisi.

Julkisuudessa on keskusteltu rokotusjärjestyksen politisoitumisesta. Erityisesti hallituspuolue keskustalle on ollut vaikeaa hyväksyä rokotusten alueellista painottamista Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.

Puumalainen ei ole havainnut asiassa poliittista ohjausta.

– En tunnista tässä poliittista ulottuvuutta. Asiasta keskusteltiin valtioneuvoston istunnossa ja THL:n ja STM:n esitys päätettiin lähettää lausuntokierrokselle. Tämä on arvioitu hyvin monelta eri kannalta. KRAR on arvioinut epidemiologista puolta ja samaan aikaan THL:n rokotusten järjestämisestä, ohjaamisesta ja logistiikasta vastaavat asiantuntijat ovat arvioineet toteutettavuutta. THL on omassa lausunnossaan tuonut eri näkökohdat esiin siitä, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita tähän liittyy ja minkälaisia lisäselvityksiä tarvitaan. Näitä STM on käsitellyt. Nyt odotetaan että saadaan lausuntokierroksen johtopäätökset.

THL:n johtaja Mika Salminen totesi, että rokotusjärjestyksen muuttamisessa on huomioitava myös muun muassa jakeluun liittyvät realiteetit.