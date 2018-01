Näin tiedustelutoimintaa valvottaisiin – tiedusteluvaltuutetulle vahva asema

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman katsoo, että eduskunnalle jää iso työ tiedustelulainsäädäntöpaketin kanssa. SDP:n eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä tiedustelulainsäädäntöä koskevan lainsäädäntöpaketin huolellista käsittelyä eduskunnassa.

Eduskuntaryhmä on linjannut, että se voi olla tukemassa vain lakiesitystä, jossa turvallisuusnäkökohdat ja yksityisyyden suoja on sovitettu yhteen kestävällä tavalla ja jossa uusien viranomaisvaltuuksien vastapainona toiminnan riittävä valvonta saadaan asianmukaisesti järjestettyä.

– SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että uutta tiedustelulainsäädäntöä tarvitaan. Mitä tahansa emme ole valmiit hyväksymään ja esimerkiksi kansalaisiin kohdistuvan massavalvonnan tulemme torjumaan kaikissa muodoissa. Kyseessä on valtavan laaja lainsäädäntökokonaisuus ja nyt tärkeintä on käydä koko paketti valiokunnissa tarkkaan läpi ja varmistaa, että hallituksen esitykset todella ovat tarkoituksenmukaisia ja tasapainoisia.

Käsittelyjärjestykseen ei vielä lopullista kantaa.

Tiedustelulainsäädännön valmistelun parlamentaariseen seurantaryhmään osallistunut SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru toteaa, että hallituksen esityksessä on otettu jonkin verran huomioon SDP:n ja muiden lausunnonantajien kritiikkiä hallituksen alkuperäistä esitysluonnosta kohtaan.

–Uudessa esityksessä tiedusteluvaltuuksien käyttöperusteita on tarkennettu ja muun muassa tiedustelutoimintaan kohdistuvan viranomaisvalvonnan toimivaltaa parannettu. Samalla kuitenkin sääntely monilta osin jättää edelleen täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden puolesta toivomisen varaan. Sisältöpuolella on vielä asioita, jotka vaativat muutoksia, Kiuru huomauttaa.

Esitetty tiedustelulainsäädäntö edellyttäisi muutosta perustuslakiin. Hallitus on ilmoittanut haluavansa viedä lakipaketin läpi kiireellisessä perustuslain säätämisjärjestyksessä. SDP:n eduskuntaryhmä on katsonut, ettei se voi ottaa käsittelyjärjestykseen lopullista kantaa, ennen kuin lakipaketti on asianmukaisesti käsitelty valiokunnissa ja perustuslakivaliokunta on saanut lausua asiasta. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lindtman katsoo myös, ettei hallituksen oma toiminta ole ollut asian nopean käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaista.

–Valitan, että hallitus ei halunnut käydä lakipaketin sisällöstä neuvotteluja jo ennen esityksen antamista. Niiden kautta olisi ollut mahdollista saavuttaa paljon vahvempi yhteinen tilannekuva ja edellytykset viedä asiaa viivytyksettä yhteisymmärryksessä eteenpäin. Nyt on eduskunnalla edessään iso työ, ennekuin voidaan tehdä todellisia ratkaisuja siitä missä muodossa ja käsittelyjärjestyksessä lakipaketti etenee.

