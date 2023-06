Näin Venäjän kansalaisille tehtävät kiristykset matkustamisesta näkyvät Suomessa

Venäjän kansalaisille tehtävät kiristykset matkustamisesta Suomeen ja Suomen kautta muualle Schengen-alueelle näkyvät ainakin rajalla sekä viisumin myöntämispäätöksessä. Näin kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Me tarkistamme viisumin hakemuksien käsittelyyn annettavat ohjeet. Vastaavasti raja tarkistaa omat ohjeensa, että miten maahantulon edellytykset tarkistetaan rajalla, Tanner sanoo.

Valtioneuvoston viestintäosasto kertoi tiistaina, että Suomi on tekemässä kiristyksiä Venäjän kansalaisten matkustamiseen. Asiasta linjattiin tiistaina presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa.

Päätöksen taustalla on Tannerin mukaan viranomaisten tekemä havainto, että joitakin venäläisten matkustamiseen tehtyjä poikkeuksia on pyritty hyväksikäyttämään.

- Matkan tarkoitus ei ole vastannut aina sitä, mihin viisumia on haettu tai mitä rajalla on sanottu.

KIRISTYKSIÄ tehdään Tannerin mukaan ainakin heille, jotka tulevat Suomeen pääsykokeita varten. Jotkut ovat ilmoittaneet osallistuvansa useisiin pääsykokeisiin, joiden varjolla he hakevat tavallista pidempää viisumia.

- Mutta sitten heillä ei ole ollut esimerkiksi riittävää suomen kielen taitoa opiskeluun suomenkielisessä korkeakoulussa.

Viisumia pääsykokeiden nojalla hakevia pyritään tästä lähtien valvomaan entistä tarkemmin.

- Jos hakemusta käsitellessä nousee epäilys, hakijalle voidaan esimerkiksi soittaa. Jos hän ei puhu sanaakaan suomea, vaikka hakee suomenkieliseen koulutukseen, voidaan ajatella, että matkan tarkoitus on todennäköisesti jokin muu.

Suomessa on kuitenkin myös runsaasti esimerkiksi englanninkielisiä koulutusohjelmia. Myös näihin ohjelmiin hakevien edellytyksiä osallistua kyseiseen koulutukseen voidaan Tannerin mukaan yhä arvioida.

TIUKENNUKSIA aiotaan tehdä opiskelijoiden lisäksi myös esimerkiksi liikematkustamiseen. Jatkossa liikematkustaminen sallittaisiin Tannerin mukaan ainoastaan Suomeen. Suomen kautta muihin Schengen-maihin tehtävät liikematkat eivät olisi siis enää syy viisumin myöntämiseen.

- Rajalla on ollut ongelmia siitä, että kun liikematka on suuntautunut muualle Schengen-alueelle, on ollut todella vaikea valvoa, onko sille matkalle ollut aito tarve, Tanner sanoo.

Venäläisten liikematkustajien on Tannerin mukaan mahdollista päästä muihin Schengen-maihin muuten kuin Suomen kautta. He voivat esimerkiksi lentää Turkin Istanbulin kautta.

Rajoituksia on tulossa myös Suomessa kiinteistöjä omistavien venäläisten tekemiin matkoihin Suomessa. Tavoitteena on, että vain välttämättömiin, omistajan läsnäoloa kiinteistössä vaativiin toimenpiteisiin voidaan myöntää lupa matkustamiseen.

STT / Rasmus Ekström