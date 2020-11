Naisääni kehottaa ihmisiä pysymään kotona – Yhdysvalloissa on levinnyt väärää tietoa sosiaalisessa mediassa ja puhelimitse

Yhdysvalloissa osa pennsylvanialaisen piirikunnan äänestäjistä on joutunut odottamaan tunteja päästäkseen vaaliuurnille presidentinvaalipäivänä, kertoo uutiskanava CNN. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bucks Countyn piirikunnasta kerrotaan kanavalle, että osa äänestäjistä on joutunut odottamaan kolmesta neljään tuntia.

Jonoja aiheuttaa äänestysvilkkaus. Piirikunnan edustajan mukaan alle puolet rekisteröityneistä äänestäjistä jätti äänensä postitse.

Pennsylvania on vaa’ankieliosavaltio, jossa äänien odotetaan jakautuvan tasaisesti republikaanien Donald Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin välillä.

Yhdysvaltalaislehti Washington Post kirjoittaa, että pitkiä jonoja on syntynyt myös muun muassa New Yorkin kaupungissa ja Las Vegasissa.

Las Vegasissa eräällä äänestyspaikalla ihmiset jonottivat auringonpaahteessa päälle tunnin päästäkseen uurnille, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Jonotusajat vaihtelevat merkittävästi. CNN:n mukaan Georgian osavaltiossa odotusaika uurnille on ollut keskimäärin kaksi minuuttia.

Washington Post kirjoittaa, että osavaltioiden viranomaiset ympäri maata sanovat, että yleisesti äänestäminen on ollut sujuvaa.

Äänestäjät ovat saaneet robottipuheluita, joissa kehotetaan pysymään kotona

Äänestyspäivän aikana Yhdysvalloissa on levinnyt väärää tietoa sosiaalisessa mediassa ja puhelimitse. Asiasta kertovat useat eri mediat.

Yhdysvaltalaislehti New York Times kirjoittaa, että osa ihmisistä on esimerkiksi saanut robottipuheluita, joissa naisääni kehottaa ihmisiä pysymään kotona. Ennen tätä ääni sanoo, että kyseessä on testipuhelu.

Lehti kirjoittaa, että vaikka puheluissa ei mainita vaaleja, niiden ajoitusta ja sisältöä kuvataan epäilyttäviksi.

Lehden mukaan puhelut alkoivat jo kesäkuussa, muuta niitä on ollut merkittävästi enemmän vaalien lähestyessä.

New York Times kirjoittaa myös, että vaalipäivänä harhaanjohtavaa tai väärää tietoa on levinnyt erityisesti vaa’ankieliosavaltioista kuten Pennsylvaniasta.

Lehden mukaan esimerkiksi Trumpin kampanjatiimin jäsen vihjasi perättömästi Twitterissä, että demokraatit olisivat kampanjoineet laittomasti äänestyspaikoilla. Twitter merkkasi tviitin ”vääräksi tiedoksi” ja myöhemmin ”manipuloiduksi”, New York Times kirjoittaa.